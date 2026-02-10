Европа е в "геополитическо извънредно положение". Това не е заглавие на апокалиптичен филм, а диагнозата на френския президент Еманюел Макрон. В координирана медийна офанзива пред седем водещи европейски издания, стопанинът на Елисейския дворец хвърли ръкавицата не само към Китай, но и към Вашингтон.

Основното му послание е ясно: Европа трябва да спре да бъде наивна и да започне да играе твърдо. А това минава през парите. Макрон настоява за общо емитиране на дълг - т.нар. еврооблигации, които да финансират технологичната надпревара и отбраната.

"Задлъжнялостта на ЕС е по-ниска от тази на САЩ и Китай. Неизползването на тази възможност е сериозна грешка", категоричен е френският президент.

Целта е ясна - оспорване на хегемонията на долара и създаване на финансова независимост.

Ядрената опция във финансите

Думите на Макрон идват в момент, когато в Брюксел и Франкфурт се обсъжда един още по-страшен сценарий - какво ще стане, ако Европа реши да използва най-тежкото си икономическо оръжие: разпродажбата на американски държавен дълг.

Става дума за колосална сума. Европа държи американски облигации за около 3,8 трилиона долара - повече отколкото Япония и Китай поотделно. Това е лост за влияние, който теоретично може да срине долара и да предизвика хаос в САЩ.

"Това е "ядрената опция" във финансите", предупреди пред Bloomberg TV Bulgaria финансовият анализатор Калин Георгиев от BenchMark Finance. Според него подобен ход би предизвикал верижна реакция и глобална рецесия.

Мартин Търпанов, ръководител "Дългови инструменти" в DeltaStock, е още по-директен: "Това би означавало финансова война".

Координирана разпродажба ще доведе до скок на лихвите отвъд Океана и сериозни сътресения за банките.

Защо пистолетът ще остане в кобура?

Колкото и да звучи съблазнително за геополитическите стратези, икономическата логика охлажда страстите. Цветослав Цачев от "Елана Трейдинг" припомня, че макар тези трилиони долари да дават индиректно влияние, Европа няма интерес да ги продава, защото би реализирала огромни загуби.

"Процесът на разпродажба вече е започнал, но по чисто технически причини, а не стратегически", обяснява Петко Вълков от ББР: "Докато Европа има търговски излишък спрямо САЩ, ще поддържа положителна инвестиционна позиция към американските активи (...) Не се очакват сериозни сътресения. Експозицията към акции дори може да нарасне".

Нещо повече - икономистът Даниел Василев отбелязва важния детайл, че повечето облигации се държат от частни инвеститори. Няма механизъм, с който Макрон или Брюксел да ги принудят да натиснат бутона "sell".

Истинската битка: Технологии и изтребители

Ако финансовият апокалипсис се отлага, то търговската и технологична война е в разгара си. Макрон определя администрацията на Доналд Тръмп като "открито антиевропейска" и предупреждава, че Вашингтон ще атакува ЕС заради опитите за регулация на дигиталните гиганти.

"Когато има явен акт на агресия, не трябва да се подчиняваме или да търсим споразумение. Опитваме тази стратегия от месеци. Тя не работи", отсича френският президент.

Рецептата му е позната, но сега звучи по-спешно: "Купувайте европейско". Това важи особено за отбраната. Макрон даде заявка, че проектът за изтребител от ново поколение (FCAS) между Франция, Германия и Испания е жив, въпреки слуховете за проблеми между Париж и Берлин. Той се надява на пробив в разговорите с германския канцлер Фридрих Мерц.