Имотният пазар в ОАЕ отбеляза нови рекордни стойности през миналата година, като броят на сделките се е увеличил с 20% спрямо предходната, достигайки 270 хиляди, а общата им стойност надвишава 210 милиарда евро. Очаква се интересът към жилищата в страната, особено в луксозния сегмент, да продължава да се увеличава и през 2026 година.

Това подтикна управляващите да стартират проект за дигитално придобиване и частична собственост на имот.

Какво представлява токенизацията на имоти

Дигитализацията на продуктите застигна и пазара на жилищата, съобщи The National. Миналата пролет ОАЕ стартира програма, която превръща имотите в цифрови токени с помощта на блокчейн технология. Така всяко жилище е разделено на акции, което позволява покупката на части от него.

"По принцип това е алтернативен начин за структуриране и регистриране на собствеността, но основният актив остава същият: имотът все още съществува, генерира доход и изисква същите основни показатели, за да функционира във времето... Структурата може да позволява частичен достъп, но базовият актив все пак изисква задълбочена проверка.", обяснява П. Варгезе - ръководител на професионалните услуги в Cushman & Wakefield Core.

Източник: GettyImages

Освен че прави инвестирането по-лесно, токенизацията на имот е по-бърза и безопасна, осигурява прозрачност на цените и надзора и дори може да спести част от таксите и данъците, коментират експерти. Като недостатък обаче изтъкват липсата на регулаторна рамка на този етап, както и рисковете на работата с приложения и евентуално повишаване на таксите за транзакции.

Стартиране на втора фаза

Първото токенизирано жилище (на стойност над 660 хиляди евро) беше продадено на 224 инвеститори със средна вноска около 2450 евро само в рамките на ден. Второто обаче постави рекорд с разпродаването му на 149 купувачи за по-малко от две минути и 342,9 хиляди евро.

Технологията се внедрява от платформата Prypco Mint в сътрудничество с Регулаторния орган за виртуални активи на Дубай, Централната банка на ОАЕ и Фондация "Дубай Бъдеще", а желаещите да се включат трябва да се обърнат към Дубайския поземлен департамент (DLD).

Втората фаза на проекта ще позволи препродажбата на регулиран вторичен пазар от 20 февруари. "Новата фаза бележи значителна стъпка в усилията на Дубай да интегрира съвременни технологии в пазара на недвижими имоти с активирането на сделки за препродажба на около 7,8 милиона токена", заявяват от Департамента.

Източник: iStock

Токенизация на имоти е поредният опит на ОАЕ да привлекат повече инвеститори, заедно с удължените "златни визи", издаването на разрешителни за пребиваване за пенсионери и дистанционни работници и системата за оценяване на сградите. Очаква се тази нова възможност да задържи интереса на местните и чуждестранните инвеститори, като привлече цяла нова група от хора, които не могат да си позволят да закупят цялото пространство.

Според Дубайския поземлен департамент пазарът на токенизация на недвижими имоти в Дубай се очаква да достигне 60 милиарда дирхама (13,71 милиарда евро) до 2033 г., което е 7% от общия брой сделки с недвижими имоти в емирството.

Фракционна собственост в България

В края на миналата година в студиото на Money.bg гостува Haтaлия Πeтpoвa - изпълнитeлeн диpeĸтop нa "Koнĸopд Aceт Meниджмънт" AД. Тя разказа за възможността българските граждани да инвecтират в нeдвижими имоти чpeз aĸции нa дpyжecтвa cъc cпeциaлнa инвecтициoннa цeл, които притежават paзлични типoвe aĸтиви - oфиc cгpaди, тъpгoвcĸи плoщи, лoгиcтични бaзи и зeмeдeлcĸa зeмя, а печалбата им идва от наеми и продажби.

Източник: iStock

По този начин се избягват диpeĸтнaта пoĸyпĸa, тегленето на ĸpeдит, дългите периоди за осъществяване на сделката и pиcĸoвeте, cвъpзaни c ĸoнĸpeтнo жилищe. Въпреки това, тя предупреждава: "Toвa нe ca пpoдyĸти, в ĸoитo e paзyмнo дa ce инвecтиpa цeлият нaличeн ĸaпитaл. Te ca чacт oт пo-шиpoĸa cтpaтeгия, cъoбpaзeнa c pиcĸoвия пpoфил и инвecтициoнния xopизoнт нa инвecтитopa".

Отново в нашето студио беше представена и платформата AireVest, което работи чрез дружества с променлив капитал, като предлага различни модели - fix and flip, дългосрочен наем и тн.

Така имотите са собственост на потребители на платформата, а компанията е неутрална администрация без право на глас при управлението на собствеността.