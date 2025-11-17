Силното търсене на недвижими имоти в Чехия създава допълнителен проблем за хората, които искат да финансират покупката с ипотека, пише изданието novinky.cz. Желаещите вече трябва да заемат все по-големи суми поради непрекъснато нарастващите цени и все по-малкото предлагане.

Паралелно с това обаче се сблъскват с факта, че продавачите вече не желаят да чакат купувачите да минат през всички процедури за учредяването на ипотека. Това неудобство обаче, както се оказва, също може да се преодолее.

Четири от опериращите на местния пазар банки (ČSOB, Komerční banka, Raiffeisenbank и UniCredit Bank) позволяват на клиентите да вземат т. нар. жилищен кредит без недвижим имот като обезпечение.

Как работи

В този случай банката първо одобрява потенциалните купувачи за определената сума. След това определя период, през който те могат да търсят подходящ апартамент или къща. Това варира от 9 месеца до 3 години, в зависимост от конкретната банка. След като намерят апартамент или къща, те могат да започнат да изтеглят и изплащат ипотеката.

"Такъв клиент винаги ще бъде по-бърз от традиционния, който започва да разглежда ипотечния пазар едва след подписване на договор за резервация на апартамент", коментира Радек Славик, ипотечен консултант в Hypodum.

Според Славик, кредит без недвижим имот е подходяща например за закупуване на по-стари жилища, когато продавачът настоява за бързина. От друга страна, тя не е подходяща за закупуване на апартаменти в строителни проекти.

Кредитът без недвижими имоти обаче носи някои рискове. Ако клиентът не придобие имота в рамките на срока, той ще плати определена наказателна такса.

Дейвид Ейм, заместник-председател на борда на директорите на ипотечния брокер Gepard Finance, добавя още, че клиентът може да срещне проблеми поради настоящото покачване на цените на недвижимите имоти. Защото ако намирането на идеалния апартамент или къща отнеме година, има сериозен риск вече одобрената сума да не е достатъчна.