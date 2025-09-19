Според доклад на Santander, продажбите на жилища във Великобритания бележат категоричен спад. А това струва на икономиката най-малко 1,5 милиарда паунда годишно, пише Independent.

Банката определя процеса на закупуване на жилище като "остарял", добавяйки, че повече от половин милион неуспешни сделки годишно в Англия и Уелс струват на потребителите около 560 милиона паунда, което причинява удар от 950 милиона паунда за икономиката като цяло.

Докладът, озаглавен "Поправяне на прекъснатата верига", показва, че близо една четвърт (23%) от хората са заявили, че са се опитали да купят имот, само за да станат свидетели как този процес впоследствие се проваля.

В доклада се казва, че за повечето хора, които живеят на Острова, закупуването на жилище е най-големият им финансов ангажимент.

"Процесът по покупка на имот, в сегашния си вид, просто не е нормален. В епоха, белязана от дигитализация и улеснение в толкова много области от ежедневието, пазарът на недвижими имоти се откроява като проблем."

Имотният пазар се намира в тежка криза

"Нашите консервативни изчисления показват, че 1,5 милиарда паунда годишно се губят в икономиката и от потребителите поради неуспешни сделки с имоти", пише Дейвид Морис, ръководител на отдела за жилищни имоти в Santander UK.

Изследването се основава на икономически анализ от WPI Economics, както и на проучване сред над 2300 потребители от JL Partners, проведено през юли. Смята се, че около 530 000 сделки с жилища се провалят всяка година в Англия и Уелс.

Източник: visitthames.co.uk

Икономическият анализ показа, че преките разходи за потребителите от това, свързани с невъзстановими разходи, като например ипотека и адвокатски хонорари, са 560 милиона паунда годишно. Изследователите установиха, че по-голямата част (85%) от хората, които са претърпели неуспешна транзакция, са съобщили за финансова загуба. Средната цена е била 1240 паунда на неуспешна скорошна транзакция.

Проучването показва, че 17% от неуспешните транзакции са се провалили след един месец, докато 43% от неуспешните транзакции са се случили на или след тримесечната граница.

Изследователите също така подчертаха влиянието върху по-широката икономика на неуспешните транзакции, като например времето, което хората са прекарали извън работното място, опитвайки се да завършат транзакции, и цената на намаленото благосъстояние и пропиляното свободно време.

Докладът установява, че типичен купувач, който е съобщил за загуба на време, е оценил, че е прекарал 100 часа в дейности, свързани с неуспешна сделка. По-голямата част (близо 60%) от тези дейности са били извършени по време на редовно работно време, което е време, което иначе би могло да бъде прекарано в икономически продуктивни дейности.

Някои хора казват, че опитът от покупката би ги намалял вероятността да се преместят отново. В доклада пише още, че въздействието на хората, живеещи в жилища, които вече не са подходящи за техните нужди, включва неща като намаляване на мобилността на работната сила, по-малко по-големи имоти за семействата с повече мленове и забавяне на сделките.

На този фон увеличаването на използването на изкуствен интелект в процеса на дадена сделка по покупка или продажба на имот би създало по-безпроблемни и бързи процеси за всички.