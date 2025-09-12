В началото на третото тримесечие британската икономика изгуби инерция и през юли спря да расте спрямо предходния месец, съобщи Службата за национална статистика (ONS), пише Reuters.

Брутният вътрешен продукт (БВП) на страната за юли е останал без промяна спрямо юни, когато нарасна с 0,4 на сто на месечна база. Тези данните съответстват на предварителните очаквания на анализаторите.

Съществен принос за слабите резултати в началото на второто полугодие има промишленото производство, което е намаляло с 0,9 на сто на месечна база, след повишение от 0,7 на сто през юни. Анализаторите прогнозираха стагнация и останаха изненадани от спада.

През първата половина на 2025 г. британската икономика отбеляза ръст, съответно от 0,7 на сто през първото тримесечие и 0,3 на сто - през второто. Този ръстът бешу подкрепен от по-високи държавни разходи и нарастване на износ преди въвеждането на митата при внос в САЩ.

Очакванията са икономическият растеж на Великобритания да се забави през второто полугодие, главно заради по-слабото глобално търсене, американските мита и отслабващия пазар на труда.

Английската централна банка прогнозира икономически растеж от 1,25 на сто за тази и следващата година - под средните 2 на сто за периода 2010-2019 г. При показаните икономически данни за първото полугодие и очакванията за второто обаче, едва ли този ръст на БВП ще бъде постигнат за 2025 година.

Както пише Bloomberg, британските компании са изправени пред натиск от увеличени данъци върху заплатите и минималната работна заплата, а потребителите очакват нови данъчни повишения, за да бъде запълнен значителен дефицит във фискалните планове на финансовия министър Рейчъл Рийвс.