Съюзниците от Азиатско-Тихоокеанския регион се споразумяха за сключването на 22 сделки с американски компании за общо 57 милиарда долара. Това стана по време на Азиатско-Тихоокеанския форум за енергийна сигурност, който се проведе този уикенд в Токио. Това заяви министърът на вътрешните работи на САЩ Дъг Бъргъм, цитиран от Reuters.

В интервю за предаването "Sunday Morning Futures" по Fox News Channel, той също така заяви, че Япония е заинтересована да купува повече американски петрол.

Общата стойност на инвестициите беше ревизирана нагоре от 56 милиарда долара на 57 милиарда долара, след като беше финализирана допълнителна сделка след края на конференцията, каза Бъргъм.

По думите му, форумът е подчертал "необходимостта САЩ да продават енергия на приятели и съюзници, за да не бъдат принудени те да разчитат на противници".

Дъг Бъргъм също така отбеляза, че Япония помага на коалицията от държави да пусне повече петрол на пазара.

"От гледна точка на Япония, когато те са зависими от петрола, идващ през Ормузкия пролив, това е чудесен показател за партньорството им със Съединените щати и чудесен показател за лидерството им на световната сцена да се намесят и да заявят, че ще освободят значителна част от резервите си", посочи Бъргъм.

Това е първият министерски и бизнес форум за енергийна сигурност в Индо-Тихоокеанския регион, организирани с подкрепата на САЩ, който се провежда в Токио. А същевременно Белият дом се стреми да диверсифицира веригите за доставки на САЩ за критични суровини, използвани в мобилни телефони, батерии, реактивни двигатели и други продукти.

Под ръководството на Тръмп, САЩ вече предприеха стъпки - включително придобиване на дялове в миннодобивни компании - за да намалят зависимостта си от доставки от Китай, след като търговски спор миналата година спря потока на някои от тези материали.

Спирането (временно) на износа на втечнен природен газ от държавната енергийна компания на Катар - дълго време считана за най-надеждния доставчик в света - подчерта рисковете от зависимостта от един регион за ключови енергийни доставки и може да даде търговско предимство на конкурентите на САЩ.

Същевременно стана известно, че компанията Aluminium Bahrain BSC, която е разположена в кралство Бахрейн и управлява най-големия металургичен комбинат за производство на чист алуминий в света в рамките на един обект, започна поетапно спиране на производството, за да запази наличностите на суровини, съобщи Bloomberg.

Според изявлението на компанията, там са спрени три производствени линии, които заедно представляват 19 на сто от общия производствен капацитет от 1,6 милиона тона годишно.

Подобно на други алуминиеви заводи в Близкия изток, компанията, която е преобладаващо държавна, се сблъсква с нарушения на износа на алуминий и доставки на алуминиева руда поради фактическата блокада на корабния трафик през Ормузкия проток.