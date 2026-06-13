Пазарът на електрически автомобили се разраства с бързи темпове, а компаниите се състезават не само за пазарен дял, но и на ниво технологии и иновации. Когато се каже "най-голям електромобил", повечето хора си представят камионът Tesla Semi или Cybertruck. Най-голямото електрическо превозно средство обаче е дълго 130 метра, носи над 250 тона батерии и е построено от тасманийската корабостроителница Incat в Хобарт, Австралия.

Нов рекорд

China Zorrilla е двукорпусен катамаран, изграден почти изцяло от алуминий, с цел намаляване на теглото, който може да превозва до 2100 пътници и около 225 автомобила на курс. Построяването му струва около 200 милиона долара и е деветият кораб на Incat за южноамериканския фериботен оператор Buquebus, пише Autonoción.

Противно на първоначалните асоциации, името му не е свързано с Китай, а с починалата уругвайска актриса и режисьор Чина Зорила.

Интересното е, че първоначално е планирано корабът да се задвижва от втечнен природен газ. По средата на строежа Incat и Buquebus решават да преработят съда в изцяло електрически - еквивалентно на решението да се промени основната конструкция на къща в процеса на строеж.

"Когато оценявахме новия кораб, Робърт Клифърд (бел. р. - председателят на Incat) ми каза: "Следващият кораб, който ви доставя, ще бъде 100% електрически." Отговорих: "Тогава следващият трябва да е именно онзи, който поръчваме днес." И с голяма смелост той каза: "Заедно ще направим история", разказва президентът на Buquebus Хуан Карлос Лопес Мена, цитиран от Shippax.

Бързо зареждане, къси разстояния

Едно от най-впечатляващите неща в проекта са 5016-те отделни литиево-йонни батерийни модула. Доставчикът е норвежката компания Corvus Energy, а общият капацитет надхвърля 40 MWh при тегло над 250 тона.

За сравнение, средностатистическият електромобил разполага с батерия между 60 и 100 kWh. Това означава, че корабът носи енергия, еквивалентна на около 400-600 стандартни електрически автомобила. Междувременно, Tesla Semi - дълго считан за върха на електрическия транспорт, разполага с батерия от около 900 kWh.

"Системата за съхранение на енергия е четири пъти по-голяма от всяка настояща инсталация", обяснява пред The ​​Driven Том Купър - мениджър "Връзки с обществеността и корпоративни дела" на Incat.

Така в края на проекта се оказва, че Corvus е произвела повече батерии за China Zorrilla, отколкото за първите си седем години дейност. В най-натоварените периоди на монтаж в корабостроителницата в Хобарт са инсталирани по 150-160 модула дневно.

China Zorrilla не е проектиран за океански прекосявания, като основният му маршрут е Буенос Айрес - Колония дел Сакраменто, който отнема под час и половина. Корабът се зарежда на кея между курсовете, като свръхмощни зарядни устройства осигуряват от около 20% до 80% за около 40 минути, докато пътниците и автомобилите се качват и слизат.

Проблемът с топлинното изпускане (верижна реакция, при която прегряващата батерия започва да генерира топлина по-бързо, отколкото може да я отдели) също е решен кардинално - ако някоя батерия надвиши 80°C, системата задейства заливане на клетките с морска вода.

Икономическо въздействие

"Тази плавателна единица поставя Тасмания и Австралия твърдо на световната сцена", заяви председателят на Incat Робърт Клифърд, цитиран от Shippax.

В момент, в който страната преосмисля производствената си база след десетилетия на деиндустриализация, един кораб на стойност 200 милиона долара, построен в Хобарт и изнесен за Южна Америка, е рядък пример за мащабен производствен износ с висока добавена стойност. Едновременно с това, Incat осигурява работа на стотици квалифицирани работници в Тасмания - един от по-малко населените и икономически периферни щати на страната.

China Zorrilla показва все по-успешното и широко интегриране на екологични източници на енергия в световната транспортна индустрия и кореспондира с целите на Международната морска организация за нетна нулева емисия до 2050 г. Следващото предизвикателство пред морския транспорт обаче е мащабирането - от крайбрежни линии към по-дълги маршрути, изискващи или значително по-мощни батерии, или комбинация с водородни горивни клетки.