Базираната в Шанхай китайска авиокомпания China Eastern Airlines обяви договор с Airbus за доставка на 101 самолета A320neo в периода между 2028 и 2032 г., съобщава South China Morning Post.

Това е пореден успех за европейската самолетостроителна компания, след като през декември миналата година тя получи поръчки от други китайски авиокомпании, на фона на спекулации относно потенциална сделка между конкурента ѝ Boeing и Пекин, отбелязва изданието.

Първоначалната стойност на договора е била 15,8 милиарда долара, но производителят Airbus е предложил "значителна отстъпка", се казва в съобщението на China Eastern Airlines, която се смята за втората по големина китайска авиокомпания.

Според изявлението на клиента, сделката подлежи на одобрение от акционерите на авиокомпанията и съответните държавни регулаторни органи.

В изявлението се посочва също, че сделката ще разшири възможностите на авиокомпанията, като същевременно намали разходите за гориво и ще ѝ помогне да "постигне целите си за въглеродна неутралност".

Миналата година Airbus получи поръчки за общо 148 самолета A320 от няколко китайски авиокомпании и държавната лизингова група за самолети. China Eastern не участва в тази сделка.

А през август 2025 г. Bloomberg съобщи за преговори на Boeing с китайски купувачи за доставката на общо 500 самолета. Въпросната предполагаема сделка с Boeing и досега не е финализирана, а отлагането на посещението на американския президент Доналд Тръмп в Китай засилва несигурността, пише South China Morning Post.

Припомняме, че в средата на миналата година агенция Bloomberg съобщи, позовавайки се на свои източници, че китайските авиокомпании обмислят възможността да направят много голяма поръчка на европейския производител Airbus и да закупят от него общо до 500 самолета. Тъй като информацията не беше официална, детайли по евентуалната сделка не се обсъждаха. Според информация от източниците на агенцията преди повече от половин година, китайските авиопревозвачи биха могли да закупят от Airbus общо между 200 и 500 самолета - както широкофюзелажни, така и теснофюзелажни.

Тогава от Airbus и от Администрацията за гражданска авиация на Китай не коментираха пред Bloomberg евентуалната сделка.