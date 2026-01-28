Delta Air Lines направи твърда поръчка за 31 широкофюзелажни самолета от следващо поколение на Airbus - 16 A330-900 и 15 A350-900, с което компанията укрепва присъствието си на международните пазари и модернизира флотилията си за дълги разстояния. По груби сметки, стойността на поръчката вероятно ще надхвърли $10 милиарда, въпреки че авиокомпанията не разкрива конкретни цифри.

След доставките флотилията на Delta ще включва общо 55 самолета A330neo и 79 A350, с което ще увеличи значително капацитета за дълги полети.

Главният изпълнителен директор на Delta, Ед Бастиан, коментира, че новите самолети ще подкрепят стратегията на компанията за разширяване на глобалното й присъствие, като осигуряват по-добро преживяване на борда и подобрена оперативна ефективност.

Airbus приветства сделката като "доказателство за доверието на Delta в широкофюзелажните самолети на компанията".

"Подновеният ангажимент отразява силното партньорство между двете компании и необходимостта на Delta от обхват, капацитет и комфорт за свързване на повече глобални дестинации", коментира Беноа дьо Сент-Екзюпери, изпълнителен вицепрезидент по продажбите на търговски самолети в Airbus.

Дългосрочно партньорство

Delta вече експлоатира над 500 самолета Airbus от различни модели, а текущият й портфейл за поръчки включва около 200 допълнителни самолета, включително A350-1000.

A330neo, задвижван от двигатели Rolls-Royce Trent 7000, предлага обхват до 8 100 морски мили и до 25% по-нисък разход на гориво и оперативни разходи спрямо предишните модели. A350 достига до 9 700 морски мили и е проектиран с леки материали и ефективни двигатели, осигурявайки устойчивост, комфорт и оптимизация за дълги полети.