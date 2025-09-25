Испанското правителство одобри отпускането на директен заем в размер на 3,68 млрд. евро на Airbus Defence and Space и Airbus Helicopters España с цел предварително финансиране на шест основни програми за модернизация на въздушните способности на въоръжените си сили.

Средствата са част от Индустриалния и технологичен план за сигурност и отбрана, чиято обща стойност за тази година надхвърля 10,4 млрд. евро и предвижда значително увеличаване на военните разходи, пише Cinco Días.

Заемът е разпределен по програми:

Интегрирана система за обучение при усъвършенстван полет — 1,04 млрд. евро. Целта е да се замени флота от учебни самолети F-5M със система за интегрирано обучение и симулации на бойни мисии, базирана на платформата Hürjet. Проектът предвижда придобиването на до 45 самолета, които ще бъдат произведени в Turkish Aerospace и адаптирани в обекти на Airbus Defence and Space за нуждите на испанските военновъздушни сили.

Програма за въздушна мобилност от ново поколение — 1,00 млрд. евро. Програмата има за цел да замени остарелите транспортни самолети и хеликоптери с нови до 32 броя многоцелеви въздухоплавателни средства, които могат да изпълняват различни задачи - от транспорт на персонал и материали до медицинска евакуация и тактически операции.

Леки многоцелеви хеликоптери за учебни дейности — 920 млн. евро. Програмата включва около 54 машини за обучение на пилоти и за изпълнение на ограничени тактически и логистични задачи, осигурявайки съвместимост с европейското авиационно пространство.

Технологии за обучение във въздушна мобилност с ефективно задвижване — 520 млн. евро. Целта е да се предостави модерно и ефективно обучение на пилотите на транспортната авиация, чрез симулатори, софтуер за управление на учебния процес и онлайн платформи за дистанционно обучение.

Фаза 2 за учебния и помощен хеликоптер H-135 — 100 млн. евро. Тази програма продължава технологичната модернизация, започната през 2021 г., и осигурява усъвършенствани учебни способности и поддръжка.

Придобиване на многоцелеви хеликоптер (модел H175) — 100 млн. евро. Този проект заменя остарелите модели HT.21A и HT.27 и въвежда нови технологии, стандарти за безопасност и оперативна съвместимост.

Финансирането ще се изплаща поетапно до 2030 г. - 1,032 млрд. евро през 2025 г., 633 млн. евро през 2026 г., 673 млн. евро през 2027 г., 695 млн. евро през 2028 г., 547 млн. евро през 2029 г., и 100 млн. евро през 2030 г. Този график осигурява стабилност и предвидимост в бюджета за дългосрочното изпълнение на проектите.

В изпълнението на проектите ще участват редица испански и международни компании, включително Airbus España, Aciturri, Aernnova, Aertec, Airtificial, Amper, Centum, Cesa, Clue, GMV, Grabysur, Indra, Oesía, Orbital и Sener, което гарантира активиране на националната индустриална верига и създаване на работни места.

Така отпусканият заем от 3,68 млрд. евро осигурява предварително финансиране на критични програми за обновяване на военновъздушните сили, включително замяна на остарели самолети и хеликоптери, внедряване на модерни технологии и симулационни системи, и въвеждане на нови стандарти за безопасност и оперативна съвместимост с европейските изисквания.