В сряда испанският премиер Педро Санчес официално представи новата национална стратегия за автомобилния сектор в Испания след месеци интензивни преговори между водещите производители и държавата. предава El País. Планът "Авто 2030" включва 25 ключови мерки, целящи прехода към електромобили, запазването на работните места, както и привличане на свежи инвестиции в производството на автомобили, батерии и рафинирането на ценни материали - сфера, в която Китай държи доминираща позиция с над 90% дял. През следващите пет години се предвижда в целия сектор да бъдат инвестирани около 30 млрд. евро, като държавата ще покрие приблизително 16% от сумата.

Мегапланът, който няма аналог в друга европейска държава, идва заедно с нова схема за директни помощи - Plan Auto+ - с бюджет от 400 млн. евро, която ще замени досегашния Moves. Новата програма ще се управлява централизирано от Министерството на индустрията и няма да минава през автономните области, което трябва да съкрати сроковете за одобрение по примера на валенсийския Plan Reinicia Auto+ с типичен срок от около месец вместо година и половина. За разлика от Moves обаче, Plan Auto+ започва "от нулата" и няма да покрие висящите заявления от стария план, които се оценяват на около 300 млн. евро, нито ще субсидира частни домашни или фирмени зарядни станции.

Фокусът на новата помощна схема е изцяло върху придобиването на електрически и plug-in хибридни автомобили, като целта е да се подкрепи "работещата средна класа" при преминаването към електрическа мобилност. Не е окончателно решено дали размерът на субсидиите ще се запази на нивата от Moves, където при електромобилите се стигаше до около 7000 евро с бракуване на стар автомобил и до около 4500 евро без бракуване. Идеята е частните точки за зареждане, ако изобщо получават помощ, да бъдат подпомагани от самите марки или от регионалните власти, докато централното правителство се съсредоточава върху публичната инфраструктура.

Паралелно с това, план "Авто 2030" предвижда национална стратегия за разгръщане на мрежата от зарядни станции, като още догодина ще стартира програмата Moves Corredores с бюджет от 300 милиона евро за бързи и ултрабързи зарядни по пътищата и в слабо покрити зони. Сред по-структурните мерки е програма за "растеж и стратегическа автономия" в автомобилостроенето, която цели привличане на големи проекти за фабрики за батерии, компоненти и нови заводи за автомобили, включително потенциална инвестиция на китайската BYD. За да запази темпото на индустриалната трансформация, правителството ще продължи и линията Perte за електрически и свързан автомобил с нова покана за 580 млн. евро през следващата година.

Стратегията поставя акцент и върху научноизследователската и развойна дейност, така че Испания да не остане само място за сглобяване, а да създава технологии, софтуер и интелектуална собственост. Планира се създаването на национален знак made in Spain, който да улесни привличането на нови производители, включително китайски компании, обект на мита при внос на готови автомобили в ЕС. Амбицията е страната да увеличи годишното производство до около 2,7 млн. автомобила спрямо 2,37 млн. през предходната година, като същевременно се запази позицията на Испания като втори производител в Европа след Германия и сред водещите осем-девет в света.

Въпреки очаквания ръст в обемите, броят на заетите едва ли ще нарасне, тъй като производството на електромобили изисква по-малко работна ръка от това на традиционни коли с ДВГ. Работната група зад плана оценява, че ако нищо не се предприеме, добавената стойност в сектора би могла да падне до около 78 млрд. евро годишно, докато при реализация на "Авто 2030" тя може да достигне около 120 млрд. евро спрямо сегашни приблизително 85 млрд. За да се следи дали целите се изпълняват, секторът и правителството ще провеждат ежегодни срещи и преглед на напредъка, като общото послание е за предвидимост, доверие и ускорена, но контролирана трансформация на испанската автомобилна индустрия.