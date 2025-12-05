Тази седмица хърватското правителство одобри пакет от нови разходи за отбрана за военно оборудване, включително система за борба с дронове, 18 френски гаубици Caesar, 44 германски танка Leopard 2A8 и 420 чешки военни камиона Tatra, на обща стойност над 2 милиарда евро, предава SeeNews.

Заемът SAFE от ЕС ще финансира инвестиции, които ще помогнат на Хърватия да постигне договорените с НАТО цели за разходи за отбрана, заяви премиерът на страната Андрей Пленкович по време на седмично заседание на кабинета.

SAFE е програма, предназначена да повиши отбранителната готовност на ЕС след руската инвазия в Украйна през 2022 г. Правителството ще подпише рамковите споразумения за закупуване на гаубици и танкове следващата седмица във Франция и Германия.

Модернизацията на хърватската армия е "директна инвестиция в сигурността на гражданите и подкрепа за целите на НАТО за способности", заяви министърът на отбраната Иван Анушич на заседанието на кабинета.

Източник: iStock

Инвестициите включват система за борба с дронове на стойност 156,3 милиона евро, доставена по сделка с хърватската фирма Koncar-Digital, която ще интегрира системата и ще произвежда части от SKYctrl на полската Advanced Protection Systems, прехвърляйки ноу-хау и производство на Хърватия.

Доставката на танковете Leopard 2A8 ще струва около 1,5 милиарда евро, намалена с приблизително 145 милиона евро от германското правителство за танкове, прехвърлени от Хърватия на Украйна в края на миналата година.

Хърватия ще придобие и 155-милиметрови гаубици CAESAR MK2 за 328 милиона евро чрез съвместна поръчка с Естония, България, Португалия и Словения чрез френската агенция по въоръженията, Direction Generale de l"Armement (DGA).

Военните камиони Tatra ще струват 212,3 милиона евро, като окончателното сглобяване и поддръжка ще се извършват от хърватската фирма Djuro Djakovic Specijalna Vozila. На срещата на върха на НАТО в Хага съюзниците се ангажираха да изразходват 5% от БВП си годишно за основни нужди, свързани с отбраната и сигурността, до 2035-а година.