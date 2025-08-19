Закъсалият финансово гигант Intel получава капиталова инжекция от $2 милиарда от SoftBank Group, предават световните агенции. Това е знак на голям вот на доверие за проблемния американски производител на чипове, който е в процес на възстановяване.

Компанията изпитва финансови затруднения и регистрира годишна загуба от $18,8 милиарда през 2024 година, което е първата подобна от 1986 година насам.

Търси се спасителен пояс за компанията

Както Money.bg писа в края на миналата седмица, акциите на Intel скочиха с над 7% в четвъртък, 14 август, след като се появиха информации, че администрацията на американския президент Доналд Тръмп води разговори за придобиване на дял в технологичния гигант. Потенциалната сделка цели да подпомогне изграждането на ключов производствен хъб на компанията в щата Охайо, написа тогава Bloomberg.

Инвестицията в акции, обявена от Intel и SoftBank сега, е спасителен пояс за някога знаковия американски производител на чипове, който се бори да се конкурира след години на управленски грешки, които го оставиха практически без опора в процъфтяващата индустрия за чипове с изкуствен интелект, пише Reuters.

От друга страна, инвестицията ще направи SoftBank един от 10-те най-големи акционери в Intel и ще допринесе за амбициозните намерения на японския технологичен инвеститор в областта на изкуствения интелект, които включват проекта за центъра за данни Stargate в САЩ на стойност $500 милиарда.

На този фон  американските власти продължават да обсъждат придобиването на дял от 10% в производителя на чипове, което би направило правителството на САЩ най-големия акционер в компанията, предава Bloomberg. Решението на SoftBank да инвестира в Intel обаче не е свързано с Доналд Тръмп, заяви пред Reuters информиран източник. От Белия дом, към момента на публикуване на тази статия, не коментират.

