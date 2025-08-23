Американското правителство официално придоби 10% от Intel - единствената компания, която произвежда водещи чипове на територията на САЩ. Сделката, обявена в петък, идва в момент на засилена намеса на Вашингтон в технологичния сектор и беше определена от бившия президент Доналд Тръмп като "сделката на века".

Правителството е инвестирало 8,9 милиарда долара, но без реален разход - финансирането идва от вече обещани субсидии по CHIPS акта. Срещу това Вашингтон получава 433,3 милиона акции на цена от $20.47 - под текущата пазарна стойност. В петък книжата на Intel поскъпнаха с над 6%, а по думите на Тръмп държавният дял вече се оценява на $11 милиарда.

"САЩ не платиха нищо за тези акции... Това е отлична сделка както за Америка, така и за Intel", заяви Тръмп в социалната мрежа Truth Social.

От слухове към реалност

Сделката идва дни след като се появиха информации за подобни преговори, които предизвикаха скок от 7% в акциите на Intel. Тогава Bloomberg посочи, че ходът цели да ускори създаването на стратегически производствен хъб в щата Охайо - т.нар. "Silicon Heartland", където Intel планира да произвежда чипове за изкуствен интелект и национална сигурност. Проектът обаче беше забавен и по последни данни стартът му се отлага за 2030 г.

Според анализатори от Futurum Group, подобна държавна намеса е логична стъпка, като се има предвид стремежа на САЩ да намалят зависимостта си от чуждестранно производство - особено от TSMC в Тайван.

Макар че правителството няма управленски права или място в борда на директорите, то запазва възможност да придобие още 5% от компанията, ако Intel загуби контрол върху собственото си производствено подразделение.

Изпълнителният директор на Intel, Лип-Бу Тан, потвърди ангажимента на компанията:

"Като единствен производител на водещи логически чипове в САЩ, Intel остава дълбоко ангажиран с това най-напредналите технологии да бъдат произведени в Америка".

Договорката е резултат от нова индустриална политика, при която държавата не само субсидира, но и придобива дялове в ключови компании. Подобен модел, напомнящ китайския, вече се прилага и при други технологични гиганти - само тази седмица Nvidia и AMD се съгласиха да отстъпват част от приходите си от Китай в полза на Вашингтон.

Intel неотдавна привлече и друг голям инвеститор - SoftBank, който обяви вложение от $2 милиарда, с което ще държи 2% от капитала. Въпреки това, компанията продължава да изостава от конкуренти като TSMC в производството на чипове от най-висок клас.