САЩ и Китай се споразумяха за рамката на потенциално търговско споразумение, което ще бъде обсъдено на предстоящата среща между президент Доналд Тръмп и китайския лидер Си Цзинпин в четвъртък в Южна Корея.

Министърът на финансите Скот Бесент обяви снощи българско време пред CBS, че двете страни гледат в една посока по теми като американската дейност на TikTok и отлагането на ограниченията за износ на редкоземни метали от Китай.

Според Бесент, заплахата на Тръмп за 100% мита върху китайските стоки няма да се материализира. "Митата ще бъдат избегнати", категоричен беше финансовият министър. От своя страна, Пекин потвърди, че двата екипа са "достигнали основен консенсус относно договореностите за адресиране на взаимните притеснения" и се договориха да финализират конкретните детайли.

Ситуацията е сложна, защото Китай в момента изглежда, че е с по-силните карти и има поне няколко лоста, с които може да предизвика сериозни болки на САЩ - както в индустрията, така и в земеделието.

Редкоземни метали и соя - ключови разменни монети

Китай контролира около 90% от световната преработка на редкоземни метали, които са критично важни за производството на всичко - от слънчеви панели до смартфони.

По-рано този месец Тръмп заплаши да наложи допълнителни 100% мита от ноември в отговор на засилените китайски ограничения за износ на тези материали, обвинявайки Пекин, че се опитва да държи света "в плен".

Последният път, когато Китай затегна експортния контрол в началото на тази година, много американски компании, зависими от тези материали, реагираха остро. Сега обаче Бесент съобщи, че Китай ще "отложи това за година, докато го преразгледа".

Друг спорен въпрос са соевите зърна, от които Китай е най-големият световен купувач. С ескалацията на търговската война Пекин спря всички поръчки, което нанесе удар на американските фермери. Бесент, който сам е фермер, отглеждащ соя, намекна, че бойкотът скоро може да приключи: "Вярвам, че когато сделката с Китай бъде обявена публично, нашите фермери ще се чувстват наистина добре по отношение на този сезон и следващите няколко години."

TikTok и автомобилната криза

Сделката трябва да включва и уреждане на въпроса с TikTok. Според Бесент, на Тръмп и Си остава само да "финализират транзакцията в четвъртък".

Вашингтон настоява американски компании да контролират алгоритъма на платформата, а американци да заемат шест от седемте места в борда на директорите на американските операции на приложението. Тръмп вече четири пъти е отлагал крайния срок за продажба или забрана на платформата, като сега е удължен до декември.

Междувременно търговските напрежения вече създават реални проблеми в автомобилната индустрия. Според MEMA, най-голямата асоциация на доставчици за автомобилната индустрия в САЩ, американските заводи са на две до четири седмици от "значително въздействие" върху производството на превозни средства заради конфликта около производителя на чипове Nexperia.

Пекин блокира износа на продукция от китайските заводи на Nexperia, след като нидерландското правителство пое контрол над компанията. Властите в европейската страна обосноваха решението си със съображения за националната сигурност, което предизвика остра реакция от Пекин.

"Няколко от тези чипове могат буквално да спрат производството на цял завод", обясни пред Bloomberg Стив Хорани, старши вицепрезидент в MEMA. Проблемът е особено сериозен, защото тези чипове използват по-стара технология, която захранва базови функции като чистачките или електрическите стъкла и не толкова много компании продължават да ги произвеждат заради минималните маржове.

Изпълнителният директор на Ford Джим Фарли нарече конфликта "политически въпрос" и посочи, че го е повдигнал пред правителствени служители във Вашингтон. "Необходим е бърз пробив, за да се избегнат загуби в производството през четвъртото тримесечие за цялата индустрия", предупреди той.

Генералният директор на General Motors Мери Бара потвърди, че ограниченията на чиповете "имат потенциал да повлияят на производството", докато екипите работят денонощно с доставчици за минимизиране на възможните прекъсвания.

Европейската автомобилна индустрия също работи в режим на спешност, за да предотврати спирания на производството. Volkswagen обявиха, че на този етап не са засегнати от спирането на доставките, тъй като имат значителни запаси. Nexperia вече е уведомила японските си автомобилни клиенти, че може да не е в състояние да гарантира пристигането на поръчани партиди.