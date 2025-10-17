Micron възнамерява да прекрати доставките на сървърни чипове за китайски центрове за данни, след като бизнесът не успя да се възстанови от забраната през 2023 г. за използване на продуктите ѝ в критична инфраструктура, съобщaва Reuters.

Компанията беше първият американски производител на чипове, засегнат от подобни мерки на Пекин - ход, който се разглежда като ответна реакция на ограничения от страна на САЩ, насочени към забавяне на технологичното развитие на китайската полупроводникова индустрия.

Оттогава Nvidia и Intel също са подлагани на обвинения от китайски регулатори и индустриални групи, че продуктите им представляват заплаха за сигурността, въпреки че досега не са предприети официални регулаторни действия.

Lenovo остава клиент

Micron ще продължи да доставя чипове на два китайски клиента с големи центрове за данни извън Китай, включително производителя на лаптопи Lenovo, посочиха източниците на информационната агенция.

През последната финансова година компанията е реализирала 3,4 милиарда долара, или 12% от общите си приходи, от континентален Китай. Тя ще продължи да продава чипове и на клиенти в автомобилната и мобилната индустрия в страната.

От Micron са заявили пред Reuters, че бизнесът ѝ с китайски центрове за данни е бил засегнат от забраната и компанията се придържа към приложимите регулации на пазарите, на които оперира. Lenovo не е отговорила на запитване за коментар.

Напрежението между САЩ и Китай и технологичното съперничество се засилват от 2018 г., когато по време на първия си мандат американският президент Доналд Тръмп започна да налага тарифи върху китайски стоки. Същата година Вашингтон засили и обвиненията срещу китайския технологичен гигант Huawei, обвинявайки компанията в риск за националната сигурност и наложи санкции година по-късно.

Huawei отрича тези обвинения, а Nvidia и Intel също заявяват, че продуктите им не представляват заплаха за националната сигурност на Китай. Micron още през 2023 г., преди да приключи китайското разследване, потвърди, че продуктите ѝ са сигурни.

В момента САЩ са наложили санкции на стотици китайски компании, докато Китай, който разчита повече на вносни технологии, е предприел далеч по-малко регулаторни мерки.

Пропусната възможност за AI бум

Забраната върху продуктите на Micron в критична инфраструктура лиши компанията от възможността да участва в разширяването на китайските центрове за данни - сектор, който се радва на бърз растеж. Това е дало преимущество на конкуренти като Samsung Electronics и SK Hynix, както и на китайските компании YMTC и CXMT, които се развиват с подкрепата на местното правителство.

Инвестициите в центрове за изчислителни мощности в Китай нараснаха деветкратно до 24,7 млрд. юана (около 3,4 млрд. долара) през миналата година, показва анализ на документи за правителствени поръчки на Reuters.

Въпреки това предизвикателствата на Micron в Китай са компенсирани от огромното търсене на центрове за данни и свързани технологии в други региони, благодарение на глобалното разпространение на изкуствения интелект, което помогна на компанията да отчете рекордни тримесечни приходи.

Според Reuters екипът на Micron за центрове за данни в Китай включва над 300 души, но все още не е ясно колко работни места могат да бъдат засегнати.

Компанията е предприела съкращения и в други сегменти в Китай. През август няколкостотин души от програма за универсално флаш съхранение са били освободени след решение за прекратяване на бъдещата разработка на мобилни NAND продукти глобално.

Области, в които Micron продължава да се развива в Китай, включват фабриката за пакетиране на чипове в Сиан.

"Имаме силно присъствие на пазара и сред клиентите в Китай, и страната остава важен пазар за Micron и за полупроводниковата индустрия като цяло", e заявилa компанията пред Reuters.