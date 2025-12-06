Голям район на Будапеща ще забрани изцяло краткосрочните наеми като тези в Airbnb от 2026 година в отговор на свръхтуризма и жилищната криза. Противоречивата мярка ще бъде първата по рода си в Унгария, като е много вероятно и други райони на една от най-посещаваните столици на света може да последват примера, пише Baljan Insight.

"Никой няма да спечели с тази забрана; ще има само губещи", смята Балаж Шумицки, яростен критик на предстоящата забрана за краткосрочно наемане на жилища в 6-ти район на Будапеща и президент на асоциацията, представляваща наемодателите на апартаменти.

Шумицки, който все още се надява на компромис в последния момент преди забраната да влезе в сила на 1 януари, твърди, че това ще се отрази лошо на унгарския туризъм, ще доведе до загуба на работни места и в крайна сметка може да отвори дупка от един милиард форинта в ограничения общински бюджет на областта.

Въпреки това Тамас Сопрони, левият кмет на 6-ти район, е решен да продължи напред, тъй като вижда забраната като начин за укротяване на свръхтуризма и жилищната криза, засягащи части от Будапеща. "Има сгради, в които 50 процента от всички апартаменти са регистрирани като Airbnb. Местните граждани биват прогонвани от центъра на града и заменени от туристи - това не е пътят напред", казва Сопрони пред BIRN.

Унгария отчете рекордни туристически данни за 2024 г. с над 18 милиона посетители, почти 6 милиона от които дойдоха в Будапеща. Това представлява 24% увеличение спрямо предходната година - сред най-бързите в света, изпреварвайки дори Маями, Лос Анджелис и Барселона, според Унгарската агенция по туризъм.

И все пак някои експерти смятат, че все още има място за растеж, отбелязвайки, че и Прага, и Виена остават по-привлекателни за чуждестранните туристи от Будапеща. Правителството силно подкрепя сектора на туризма, който представлява 13 процента от БВП на Унгария.

Очарователно за едни, досада за други

Най-бързо растящият туристически сегмент е при краткосрочните наеми. Броят на тези места за настаняване в Будапеща е нараснал с 80% между 2020 г. и 2024 г. и сега градът има повече Airbnbs, отколкото хотелски стаи, което е безпрецедентно в Европа. Около 40 процента от нощувките на гостите са прекарани в Airbnbs, в сравнение със средното за Европа от едва 28 процента.

Този експоненциален растеж неизбежно има своите недостатъци. Това, което туристите намират за очарователно - руини барове, парти квартали, външни тераси, сравнително ниски цени (за тях) и голямо разнообразие от места за настаняване - много местни намират за досадно или дори непоносимо. Шумът, отпадъците, наркотиците, пияните млади мъже и ергенските партита се превърнаха в ежедневна неприятност за много жители на центъра.

Източник: Wikipedia

Унгарското правителство призна проблема, но в същото време не се поколеба да издои процъфтяващата индустрия. През 2024 г. той увеличи четирикратно данъците и таксите върху наемите в Airbnb, но също така въведе двугодишен мораториум върху регистриране на нови апартаменти в Airbnb. Освен това позволи на столичните квартали да налагат допълнителни разпоредби, като например ограничаване на максималните дни за наем.

Кметът Сопрони от либерално-лявата партия Инерция се възползва от възможността. 6-ти район - дом на престижния столичен булевард Андраши, Унгарската държавна опера и редица театри и музеи - има особено висока концентрация на Airbnbs, съставляващи 8 процента от общия му жилищен фонд. Районът се намира до известната зона за партита в Будапеща, често привличайки групи от млади мъже, които искат да бъдат избити.

Така през 2024 г. Сопрони организира онлайн референдум за забрана на отдаването под наем в Airbnb в неговия район; той спечели мнозинство, въпреки че избирателната активност беше ниска - само 20,5 процента. Въпреки това Върховният съд на Унгария даде зелена светлина на забраната на 11 ноември, позволявайки тя да влезе в сила на 1 януари 2026 г.

"Това беше демократично упражнение", обяснява Сопрони.

"Изброихме плюсовете и минусите и хората разполагаха с две седмици, за да гласуват онлайн - 54 процента гласуваха за забрана."

Силен удар върху редица хоро, инвестирали в жилища

Времето тиктака за много собственици на жилища и малки предприятия в областта.

"Съсипана съм", признава Нора Сувегес пред BIRN.

Източник: iStock

Бивша балерина в Унгарската държавна опера, Сувегес допълва доходите си, като дава под наем два малки апартамента в 6-ти район. "Това беше вторият ми доход; сега, откакто напуснах сцената, се превърна в основния ми доход", казва тя.

Сувегес казва, че познава много пенсионери, които са спестявали в продължение на десетилетия, за да си купят малък апартамент, който да дават под наем и да допълват оскъдните си пенсии.

"Спазих всички разпоредби, инвестирах в апартаментите, стоях до късно, за да пусна гости, платих всички такси и данъци - и сега се чувствам така, сякаш килимът ми е издърпан изпод краката", казва тя отчаяно.

Съществува, разбира се, опция за отдаване под наем на апартаментите й дългосрочно, въпреки че това, твърди тя, би донесло по-малко пари срещу повече риск: "По време на Covid, без туризъм, имах дългосрочни наематели. Те направиха бъркотия. Гостите на Airbnb идват и си отиват, но са подредени; дългосрочните наематели могат да причинят реални щети."

Сувегес планира да изчака и да види как ще се развие ситуацията, може би търсейки чуждестранни наематели, които могат да плащат по-висок наем.

Във всеки случай, добавя тя, "забраната на Airbnb в областта със сигурност няма да реши жилищния проблем". Наемите се повишиха с над 10 процента през 2024 г. и въпреки че този растеж изглежда се забавя донякъде през 2025 г., мнозина смятат, че това е естествен феномен - унгарската столица все още изостава от Варшава или Прага, да не говорим за Виена, по нива на наемите.

Сувегес и други критици се опасяват, че затварянето на сегмента Airbnb ще навреди на по-широката икономика на областта. С по-малко чуждестранни посетители, процъфтяващите кафенета, пекарни и ресторанти - ценени както от местните жители, така и от туристите - ще пострадат, принуждавайки някои да затворят.

"Окръгът печели около 2,6 милиона евро от данъците и таксите, които плащаме - това е огромна сума пари, която да хвърлим през прозореца", казва Шумики, защитник на Airbnb, добавяйки, че смята забраната за откровена антипазарна мярка.

"Отнемането на възможността да отдаваме апартаменти под наем, както решим, е почти като връщане към комунизма. Какво следва? Нашите апартаменти ще бъдат конфискувани?"

Докато наемодателите на Airbnb признават, че има проблеми, свързани с такива краткосрочни наеми, те смятат, че те биха могли да бъдат решени по-добре чрез регулиране и сътрудничество.

"Повечето проблеми възникват от незаконните Airbnbs - тези, които не са регистрирани и не плащат данъци. Тези, които работят законно, имат личен интерес да поддържат добри отношения със съседите и да осигурят мирно съвместно съществуване", твърди Шумики.

Шумики цитира примера на Барселона, където съществува денонощна гореща линия за оплаквания - ако собствениците на апартаменти не разрешат проблема, потенциално могат да загубят лиценза си за работа. В апартаментите на Airbnb има и детектори за шум, които предупреждават гостите, когато нивата се покачат. Уличният шум и основните санитарни нужди - повече обществени тоалетни и редовно почистване на улиците - трябва да се поемат от полицията и районните власти. Това може да бъде модел за други градове, казва той.

И все пак критиците биха посочили, че въпреки всички тези мерки, Барселона все още планира да забрани изцяло Airbnb до ноември 2028 г.

Кметът Сопрони обаче е оптимист, че загубата на доходи поради забраната няма да бъде твърде драстична. "Преоценихме загубата на приходи, тя ще бъде около 300 милиона форинта - това е управляемо", каза той пред BIRN.

Сопрони вярва, че този ход също ще помогне за укротяване на галопиращото покачване на цените на наемите и имотите - ако не спре изцяло увеличенията, то поне ги смекчи. "Откакто обявихме забраната, търсенето на апартаменти в квартала расте, като цените се вдигнаха само със 7 на сто, докато в съседните квартали все още са 15-18 на сто", казва той.

Кметът се гордее, че има ляв дневен ред и казва, че районът може да се превърне в положителен пример за това как да се осигурят по-достъпни жилища.

"Моята мечта е да направя 6-ти район достъпен дори за учители в средата на кариерата си или полицаи - истинската средна класа, а не само богатите."

Пионер

Шестият район на Будапеща ще бъде първият в Унгария, който ще наложи категорична забрана за отдаване под наем на Airbnb, но дали други квартали в столицата ще последват този пример, предстои да видим. Текущите проучвания показват, че има малка подкрепа за пълна забрана в унгарската столица, но някои ограничения биха били добре дошли.

Защитникът на Airbnb Шумики казва, че опитът от други международни столици показва, че там, където краткосрочните наеми са били ограничени, индустрията е спаднала като цяло, без да произвежда по-достъпни жилища - и единствените бенефициенти са големите хотелски вериги, чиито цени са се повишили. Ню Йорк, например, въведе почти пълна забрана през 2023 г., като забрани краткосрочните наеми за по-малко от 30 дни. Мярката доведе до скок на наемите на черния пазар и рязко покачване на цените на хотелите, без забележим ефект върху намаляването на наемите или цените на недвижимите имоти.

Бившата балерина Сувегес също вярва, че глобалният туризъм е във фаза на фундаментална промяна и Airbnb е само част от тази промяна, правейки пътуването достъпно за много повече хора. "Не можем да върнем времето назад - би било като да изхвърлим телевизорите с плосък екран и да принудим хората да гледат черно и бяло. Това е просто игнориране на реалността", казва тя, добавяйки, че домакините на Airbnb са "третирани като изкупителни жертви" за глобалните явления на свръхтуризма и краткосрочните наеми.

Други обаче смятат, че тези пазарни сили, оформящи съвременния туризъм, трябва да бъдат ограничени, така че местните жители да не бъдат прегазени от тях.

"Вярвам, че ЕС трябваше да се заеме с този феномен отдавна. Технологичните трансформации на нашия свят, като разпространението на Airbnb или експлоатацията на куриери, изненадаха политиците и регулаторите", казва кметът Сопрони.

"Ако продължим така, всички централни части ще изглеждат като един вид Дисниленд, с едни и същи вериги, атракции, ресторанти - и без да останат местни жители!"