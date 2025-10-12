Ще ги наричаме Харалд Мюлер и Карстен Зиберт. Те са служители по жилищна сигурност към Строителната инспекция на Франкфурт. Работата им е да издирват незаконно отдавани ваканционни апартаменти. За да позволят на журналистите от Die Zeit да ги придружат, шефът им настоява имената на служителите да бъдат променени - опасявайки се за тяхната безопасност. Мюлер вече е бил заплашван с нож.

Като много големи градове, Франкфурт страда от недостиг на достъпни жилища. Една от причините е преобразуването на апартаменти за дългосрочно отдаване в краткосрочни ваканционни жилища. С появата на платформи като Airbnb за някои собственици се оказа по-изгодно да отдават краткосрочно, отколкото да се ангажират с постоянни наематели.

През годините градовете отговориха с регулации. Но доколко ефективни са те? И наистина ли борбата с незаконните ваканционни жилища облекчава натиска върху пазара на имоти?

Как работят жилищните детективи

Франкфурт има специално звено за докладване на нарушения. "Много хора се обаждат, когато виждат постоянно пристигащи гости с куфари на колелца или партита", обяснява Мюлер. Но инспекторатът също проследява нарушенията директно в платформите за отдаване под наем.

При едно от посещенията екипът намира обявата в един от най-големите сайтове за ваканционни жилища: "Хубав апартамент - централно разположен." Студио за двама с легло, баня и малък кухненски бокс. Рейтинг 4,66 от 5 звезди.

Цена: 77 евро на нощ. Не е лошо за Франкфурт. Но при месечна ставка това излиза над 2300 евро - недостъпно за студент или повечето работещи в центъра. От гледна точка на собственика обаче сметката е ясна: дневните отдавания са далеч по-печеливши от дългосрочен наем.

В края на миналата година Институтът за индустриално инженерство "Фраунхофер" публикува проучване, поръчано от Airbnb. То заключава, че моделите за споделено жилище използват пространството по-ефективно, но не влияят значително на общите нива на наемите. Картината обаче се променя, когато погледнем броя на апартаментите.

Само във Франкфурт Мюлер, Зиберт и колегите им са върнали 1141 незаконни ваканционни жилища на дългосрочния пазар от 2018 г насам. Това е равностойно на голям нов жилищен проект, казва Маркус Гвехенбергер, ръководител на планирането и жилищното строителство във Франкфурт.

"Ако разработим нов квартал с 1000 апартамента, това отнема поне толкова време. Защото първо трябва да бъдат проектирани, след това - построени", отбелязва той.

Други градове докладват подобни успехи: от 2016 г. берлинският квартал "Фридрихсхайн-Кройцберг" е върнал над 2000 ваканционни апартамента. Мюнхен пък отчете 246 само миналата година.

На терен

При проверка на един от апартаментите младият гост показва потвърждението за резервация. Как е влязъл? Среща ли се с наемодателя? Гостът се прибира в апартамента и се връща с малка черна кутия с цифров код. Вътре е бил ключът, обяснява той. Наемодателят му дал кода, но никога не са се виждали лично. Такива кутии са типични за професионалните оператори на краткосрочни жилища, но все повече се използват и от частни наемодатели. Още един знак, че никой всъщност не живее там.

"Имаме и онлайн отзивите, които са допустими в съда. Но свидетелските показания могат да имат още по-голяма тежест", казва Зиберт. Защото винаги трябва да сте готови за съдебен процес.

Франкфурт има наредба за ваканционни жилища от 2018 г. Разрешено е отдаването на отделни стаи или целия апартамент за до осем седмици годишно. Всеки, който отдава редовно на краткосрочни гости, се нуждае от разрешително. Без такова глобите достигат до 25 000 евро, а в особено тежки случаи - дори 500 000 евро.

"Възразяваме срещу системното превръщане на апартаменти, предназначени за домове, в туристически жилища", казва Гвехенбергер. Целта е да се гарантира, че хората могат да живеят и работят постоянно във Франкфурт - не само туристи и бизнес пътници.

Някои случаи са сложни

Работата остава изискваща. Посещението на място идва в края, казва Мюлер. Първата стъпка е изграждането на пълна картина: за какво е официално регистриран имотът - за жилищно ползване, офиси, пансион или складово помещение. Външният вид на сградата и фактическата ѝ употреба може да нямат нищо общо с това, което е записано в документите.

Някои случаи се проточват безкрайно. Колежка на инспекторите посочва висок шкаф, пълен с папки - всичко принадлежи на един случай, обяснява тя. Продължава от две години. Компания притежава 10 имота във Франкфурт и отдава легла на строителни работници или временен персонал. Бизнесът носи шестцифрени суми всеки месец.

"Тенденцията сега е цели сгради да се поемат от различни компании и да се превръщат в жилища за работници", добавя Мюлер. Такива случаи съставляват около половината от работата му. Останалите обикновено включват частни лица, които премахват обявите си веднага след контакт с инспектора.

Понякога обаче нищо не се случва. "Имаме няколко такива и знаем, че инструктират гостите си", казва Мюлер. Когато звънят на звънеца, никой не отваря "и си стоиш там като мокра кокошка". А играта на криеница продължава.