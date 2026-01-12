Глобалните доставки на смартфони са се увеличили с 2% на годишна база през 2025 г., подпомогнати от по-силното търсене и икономическия импулс на развиващите се пазари, съобщават днес от Counterpoint Research. На този фон официално Apple е водещата компания на пазара с 20% дял, най-големият сред петте най-големи марки.

Както Money.bg писа през ноември миналата година, Apple обещаваше ще си върне короната на най-големия производител на смартфони в света за първи път от повече от десетилетие, благодарение на успешния дебют на новата серия iPhone 17 и наплива на потребители, които обновяват своите устройства.

Ръстът на технологичния гигант е подкрепен от солидното търсене на развиващите се и средните пазари и силните продажби на серията iPhone 17, коментира анализаторът на Counterpoint Варун Мишра.

Източник: iStock

Производителите са увеличили доставките си в началото на годината, за да изпреварят американските мита, но ефектът е отслабнал с напредването на 2025 г., оставяйки обемите през втората половина до голяма степен незасегнати.

Samsung се класира на второ място с 19% дял при умерен ръст на доставките, докато Xiaomi се класира на трето място с 13% дял, подкрепена от стабилното търсене на развиващите се пазари.

Очаква се глобалният пазар на смартфони да се забави през 2026 г. на фона на недостига на чипове и нарастващите разходи за компоненти, тъй като производителите на чипове дават приоритет на центровете за данни с изкуствен интелект пред мобилните телефони, смята Тарун Патак, директор на изследванията на Counterpoint.