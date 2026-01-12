Глобалните доставки на смартфони са се увеличили с 2% на годишна база през 2025 г., подпомогнати от по-силното търсене и икономическия импулс на развиващите се пазари, съобщават днес от Counterpoint Research. На този фон официално Apple е водещата компания на пазара с 20% дял, най-големият сред петте най-големи марки.
Както Money.bg писа през ноември миналата година, Apple обещаваше ще си върне короната на най-големия производител на смартфони в света за първи път от повече от десетилетие, благодарение на успешния дебют на новата серия iPhone 17 и наплива на потребители, които обновяват своите устройства.
iPhone 17 серията изпраща Apple на върха при смартфоните за първи път от десетилетие
Според анализатори марката ще доминира на пазара поне до 2029 г.
Ръстът на технологичния гигант е подкрепен от солидното търсене на развиващите се и средните пазари и силните продажби на серията iPhone 17, коментира анализаторът на Counterpoint Варун Мишра.
Производителите са увеличили доставките си в началото на годината, за да изпреварят американските мита, но ефектът е отслабнал с напредването на 2025 г., оставяйки обемите през втората половина до голяма степен незасегнати.
Samsung се класира на второ място с 19% дял при умерен ръст на доставките, докато Xiaomi се класира на трето място с 13% дял, подкрепена от стабилното търсене на развиващите се пазари.
Очаква се глобалният пазар на смартфони да се забави през 2026 г. на фона на недостига на чипове и нарастващите разходи за компоненти, тъй като производителите на чипове дават приоритет на центровете за данни с изкуствен интелект пред мобилните телефони, смята Тарун Патак, директор на изследванията на Counterpoint.