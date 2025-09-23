Акциите на Apple се покачиха през двата дни, откакто компанията пусна официално новите iPhone модели, като най-накрая компанията изтри загубите си за 2025-а година. Отбелязвайки 4% печалба в началото на работната седмица, акциите на технологичния гигант се повишиха с малко над 2% на годишна база, съобщава CNBC.

Apple е последната от големите технологични компании, която се върна към положителна тенденция. Припомняме, че миналият петък Apple пусна новите си модели iPhone, Apple Watch и AirPods. Новите смартфони и особено iPhone Air от среден клас за $999, бележат първия значителен редизайн от години, а анализаторите казват, че ранните периоди на чакане показват, че търсенето е силно.

Източник: iStock

"Нашето проследяване на датите за доставка на iPhone на собствения уебсайт на Apple и уебсайтовете на различни оператори показва, че към 22 септември времето за доставка за iPhone 17 в дни е по-удължено в сравнение с миналогодишния iPhone 16", коментират анализатори на Bank of America Securities.

Китай като ключов пазар на Apple

Компанията наблюдава силно търсене в Китай - ключов пазар за Apple, посочват анализатори, стъпвайки на данни за времето за предварителни поръчки. От началото на 2025 г. компанията изостава спрямо най-големите технологични гиганти. Отчасти, защото харчи много по-малко за чипове за изкуствен интелект и центрове за данни в сравнение с конкурентите си.

Освен това компанията отложи ключовото подобрение на своя гласов асистент Siri за 2026 г., което поражда опасения, че изостава от компании като Google и Microsoft в интегрирането на технологията в своите продукти.

Новите продукти на Apple обаче включват някои функции с изкуствен интелект. Слушалкиге AirPods Pro 3 автоматично могат да превеждат говор, а новите модели Apple Watch използват машинно самообучение, за да предупреждават потребителите за риск от високо кръвно налягане.