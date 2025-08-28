Всички фенове на Apple, както и конкурентите на технологичния гигант, вече очакват обявеното от компанията голямо събитие на 9 септември. Най-вероятно тогава ще се състои и премиерата на новите iPhone 17 и Apple Watch, съобщава CNN Business.

По информация на Bloomberg Apple е планирала три години значителни промени в дизайна на iPhone, започвайки с iPhone 17 Air. Този модел се очаква да замести варианта Plus. iPhone 17 Air ще предложи единична основна камера и ще бъде оборудван с модем, произведен от Apple. Той ще има по-малка батерия и няма да разполага с физически слот за SIM карта.

Източник: Apple

Вече е ясно, че iPhone 17 ще изглежда подобно на iPhone 16, но iPhone 17 Pro и 17 Pro Max ще разполагат с преработен модул на задната камера. Има и редица индикации за предстоящия първи iPhone със сгъваем екран.

Любопитно е, че през 2027 година се очаква Apple да пусне юбилеен iPhone 20 с изцяло нов дизайн с извито стъкло. Така компанията ще отбележи 20-годишнината на марката. Според тиражирана в световните медии информация именно този дизайн ще се различава от всичко виждано до момента.

Септемврийското събитие на Apple, което ще се проведе в кампуса на компанията в Купертино, Калифорния, до голяма степен се смята за най-важния момент на годината за технологичния гигант. Очаква се новия iPhone отново да е най-големият двигател на приходите на Apple, но само времето ще покаже дали потребителите ще решат дали той си струва, предвид глобалната инфлация.

Междувременно Уолстрийт ще гледа на премиерата като на барометър за това дали Apple все още е новатор, особено в ерата на изкуствения интелект.