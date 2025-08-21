Вече 10 генерации Google се опитва да създаде в екосистемата на Android това, което е iPhone за Apple - смартфон, който максимално добре "сработва" софтуер и хардуер. През годините успехът беше общо взето приемлив, но най-новата серия устройства се очертава като най-добрият опит до момента.

Очертава се те да преодолеят най-големия проблем на Pixel до момента - процесора.

Новият Tensor G5 е произведен от TSMC, след като години наред Google бяха критикувани за работата си със Samsung, резултатът от която бяха чипове с по-ниска производителност в сравнение с водещите на пазара. Не е случайно, че и корейският гигант предпочита да слага на своите Galaxy S устройства актуалния флагмански Qualcom Snapdragon.

Новият Tensor е 8-ядрен и е с 34% по-висока CPU мощност и 60% по-бързо изпълнение на AI задачи. "На борда" е локално работещ Gemini Nano модел с 4 милиарда параметъра, който работи 2,6 пъти по-бързо от този в предходната генерация.

Целта е максимално много от функционалностите с изкуствен интелект да се случват локално и да не изискват връзка с интернет. Такъв е случаят на Magic Cue и Journal, които извличат информация съответно от обаждания и съобщения и от бележките на потребителя. Ще е възможен и превод на телефонния разговор в реално време.

Базовият 6,3-инчов Pixel 10 ще е с 12GB RAM, докато Pro и 6,8-инчовата Pro XL версия ще са с 16GB RAM.

Традиционно камерите са силна страна на серията, като обаче през тази година Pixel 10 и Pixel 10 Pro Fold ще имат по-малък основен сензор. За сметка на това основният модел вече има 5х телефото камера.

Сгъваемият Pixel е с малко по-голям външен екран (6,4 инча), а разгънат е сериозните 8 инча. Батерията вече е 5000 mAh.

За американските потребители има неприятна изненада - Pixel 10 серията ще е без SIM слот в САЩ и там ще се използва само eSIM.

Що се отнася до наличността по пазари, както обикновено, в България Google смартфонът няма да може да се поръча директно.