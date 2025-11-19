Докато световните фондови пазари се сриват под натиска на притесненията за балон в сектора на изкуствения интелект, технологичните гиганти продължават да инвестират милиарди в AI индустрията.

След 3 години в догонваща позиция, Google показа нов модел с водещи за индустрията характеристики, а Microsoft и Nvidia сключиха мащабна сделка, която променя динамиката в бранша.

Google, време беше...

Две години и половина след фиаското с Bard, най-накрая Google могат да кажат, че не просто са догонили водещите AI играчи, а даже са успели да ги изпреварят.

Gemini 3 незабавно оглави класацията LMArena с 1,501 точки. Моделът постигна впечатляващи резултати на теста Humanity's Last Exam с 37,5% точност без използване на инструменти, изпреварвайки предишния лидер с цели 12,1 процентни пункта.

За пръв път Google интегрира най-новия си модел в търсачката си в деня на пускането. Компанията въведе и платформата Google Antigravity - агентна среда за разработка, която трансформира AI в активен партньор, способен автономно да планира и изпълнява сложни софтуерни задачи.

Онлайн гигантът му гласува достатъчно доверие, за да му даде възможност да отговаря с интерактивни интерфейси и даже с цели игри на запитвания на потребителите.

Пускането на Gemini 3 идва на фона на засилена конкуренция от OpenAI, който представи GPT-5.1 (след доста неубедителния дебют на GPT-5 по-рано през годината) на 13 ноември, и Anthropic, чиито Claude модели печелят терен в приложенията за програмиране.

Милиарди от Microsoft и Nvidia за Anthropic

В същия ден Microsoft и Nvidia обявиха инвестиции до 15 милиарда долара в AI стартъпа Anthropic, създател именно на чатбота Claude.

Microsoft инвестира до 5 милиарда долара, а Nvidia до 10 милиарда долара като част от ново стратегическо партньорство, което оценява Anthropic на приблизително 350 милиарда долара - почти двойно повече от оценката ѝ през септември от 183 милиарда долара.

Споразумението включва задължение на Anthropic да закупи облачни услуги на стойност 30 милиарда долара от Microsoft Azure и допълнителен капацитет до един гигават. Компанията ще използва най-новите системи Nvidia Grace Blackwell и Vera Rubin, като Anthropic и Nvidia ще си сътрудничат тясно за оптимизиране на моделите.

Последните Claude модели - включително Claude Sonnet 4.5, Claude Opus 4.1 и Claude Haiku 4.5 - ще станат достъпни за клиентите на Microsoft Azure AI Foundry. Според компаниите това ще направи Claude единственият водещ AI модел, наличен на трите най-големи облачни платформи в света.

Въпреки новите споразумения, Amazon остава основен облачен доставчик и партньор за обучение на Anthropic, след като е инвестирал общо 8 милиарда долара. Alphabet чрез Google е инвестирал около 3 милиарда долара и през октомври подписа споразумение за доставка на до един милион специализирани TPU чипа на стойност десетки милиарди долара.

Claude през последните месеци придоби възможност за онлайн търсене и агентни интеграции, включително също със създаване на интерактивни интерфейси.

Въпреки техническия напредък обаче, остава съществен въпрос дали растящите разходи за разработка на AI - проектирани да достигнат 7 трилиона долара до 2030 г., могат да бъдат оправдани с бизнес възвръщаемост.

Средата става все по-враждебна

Глобалните фондови пазари спадат рязко - индексът Dow Jones се срина с над 550 точки или 1,2%, отбелязвайки най-лошия си триседмичен период от април. S&P 500 спадна с близо 1%, докато технологичният Nasdaq падна с 1,4%. Японският Nikkei 225 се сви с 3,2% - най-стръмният спад от над седем месеца.

Според проучване на Bank of America, публикувано във вторник, балонът в AI се превърна в най-голямата притеснение за инвеститорите - 45% от мениджърите на фондове го разглеждат като най-големия риск. Проучването показа също, че нивата на кеш в портфейлите са паднали до 3,7%, което активира технически сигнал за продажба.

Очакванията за намаление на лихвените проценти от Федералния резерв през декември са спаднали до приблизително 50-50, в сравнение с над 90% преди месец. Биткойн временно падна под 90 000 долара за първи път от седем месеца, заличавайки всички печалби за 2025 г.