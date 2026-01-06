Уолстрийт приключи с покачване вчера, като индексът Dow Jones Industrial Average достигна исторически връх благодарение на покачващите се цени на акциите на финансовите компании, а цените на акциите на енергийните компании скочиха след военния удар на САЩ във Венецуела, съобщи Reuters.

Инвеститорите залагат на това, че ходът на Вашингтон срещу държавното ръководство на Венецуела ще позволи достъп на американските фирми до най-големите петролни резерви в света. Администрацията на президента Доналд Тръмп планира да се срещне с ръководители на американски петролни компании тази седмица, за да обсъди увеличаването на добива на петрол във Венецуела.

Индексът S&P 500 достигна най-високото си ниво от март 2025 г., като акциите на "тежката категория" Exxon Mobil и Chevron се покачват.

Акциите на оръжейния сектор, като Lockheed Martin, също напреднаха след военните действия на Вашингтон.

"Акциите на енергийните компании наистина се възползват от очакването, че президентът Тръмп възнамерява да ги изпрати да направят повече инвестиции във Венецуела и в крайна сметка да спечелят повече пари за себе си", каза Роб Хауърт, старши инвестиционен стратег в US Bank Wealth Management в Сиатъл, цитиран от Reuters.

Акциите на Tesla се покачиха с 3,1% след седем поредни сесии на загуби. Ценните книжа на Nvidia спаднаха с 0.4%, а на Apple се понижиха с 1,4%.

S&P 500 се покачи с 0,64%, за да завърши сесията на ниво от 6 902,05 пункта.

Nasdaq се покачи с 0,69% до 23 395,82 пункта, докато Dow Jones се повиши с 1,23% до 48 977,18 пункта. Обемът на щатските борси беше огромен, с 19,1 милиарда търгувани акции, което далеч надвишава средното ниво от 15,9 милиарда акции през предходните 20 сесии.

Акциите на Goldman Sachs и JPMorgan Chase достигнаха рекордно високи нива, поскъпвайки с повече от 3%.

"Настроенията са в полза на финансовите акции през последните дни и тъй като хората гледат отвъд технологиите, това е сектор, към който мнозина избират да се насочат", каза Стив Сосник, главен пазарен анализатор в Interactive Brokers.

Основните индекси на Уолстрийт отбелязаха двуцифрени печалби през 2025 г. за трета поредна година, като последно този период беше през 2021 г.

Акциите на компании, свързани с криптовалути, също се повишиха, след като биткойнът достигна връх от повече от три седмици. Strategy, преди това MicroStrategy и Coinbase реализираха печалби.