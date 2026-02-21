Китайските хуманоидни роботи заемат 80% от пазара в света през 2025 г., пише в-к South China Morning Post, позовавайки се на статистиката на Counterpoint Research. Базираната в Шанхай компания AgiBot е безспорният лидер. Стартъп компанията, само на две години, е доставила почти един на всеки три (30,4%) хуманоидни роботи на клиенти по целия свят миналата година. Следващите три места в "класацията" за продажби на хуманоидни роботи в световен мащаб, също се заемат от китайски фирми: Unitree - с 26,4%, UBTech Robotics - с 5,2% и Leju Robotics - с 4,9%. Петото място в тази "класация" е за робота Optimus на Илон Мъск, с 4,7%.

Пазарът на роботи обаче все още е малък. По данни на Counterpoint Research, миналата година са продадени само 16 000 хуманоидни роботи. Много от тях се използват за събиране на данни, за изследвания, докато малък брой работят вместо хора в автомобилни заводи, логистика и други индустрии. Но още през 2027 г., според Counterpoint Research, ще бъдат продадени над 100 000 хуманоидни роботи, като 72% от тях ще заемат "човешки" производствени работни места. Китайските компании възнамеряват да се състезават за "лъвския пай" от този пазар.

Кой е китаецът Пен Джихуей, основателят на компанията AgiBot, лидер в света по продажби на хуманоидни роботи

Основателят на AgiBot Пен Джихуей, е роден през 1993 г. в окръг Джи'ан, провинция Дзянси. Той отива да учи биоинженерство в Университета за електронни науки и технологии в Ченгду (Съчуан), но скоро се увлича по програмирането и проектирането на различни джаджи. През 2013 г., като студент втори курс, Пен печели национален конкурс за индустриален дизайн за своя дизайн на система за климатичен контрол.

В допълнение към честта и уважението за наградата си, той получава и значителна парична награда. Общо Пен Джихуей печели над 40 награди в различни китайски и международни конкурси. Това му помага да си изгради авторитет и да набере капитал за основаване на стартъп.

През 2015 г. състудент убеждава Пен да основе малка компания за 3D печат. Проектът привлича инвестиции от 5 милиона юана (малко под 700 000 долара). За дипломната си работа Пен създава двуног робот, способен да избягва препятствия и да се придвижи към набелязана цел. Този роботът не само му носи университетска диплома, но и печели награда за иновации на Световната олимпиада по роботи през 2018 г. в Тайланд, където се състезават над 500 отбора от шестдесет държави. След като завършва ВУЗ, Пен напуска стартъпа за 3D печат и започва работа като програмист в компанията производител на смартфони Oppo.

Това не трае дълго. През 2020 г. Huawei привлича Пен в наскоро стартиралата си програма за млади таланти. На участниците е предложена солидна заплата, около 2 милиона юана (287 000 долара) годишно, и им е дадена пълна творческа свобода. Официално Пен е трябвало да работи върху изкуствен интелект. Но както каза основателят на Huawei Рен Джънфей: "Никога не сме поставяли много ограничения. Например, ако някой проектира автопилот за велосипед, компанията не се намесва. Искаме ли да произвеждаме велосипеди? Не. Но може би този проект ще играе роля в бъдеще и ще донесе (големи) печалби."

Всъщност той не се е шегувал за велосипеда. Пен всъщност това е и направил. Автопилотът е позволил на велосипеда да избягва препятствия, електрическият мотор да се движи без човек, а жироскопът да предотврати падането му при спиране. Пен също така проектира роботизирана ръка, Dummy, която е толкова чувствителна, че може да зашие разкъсване на ципа на грозде.

Пен е създал още завладяващи творения, за които разказва в блога си. Видеата станаха вирусни и славата му нарасна. След като си изградил име в сектора, за разочарование на Huawei, Пен решава да напусне компанията само след две години работа там.

Идеята да започне собствен бизнес вече го е привлякла. В прощалните си думи, обръщайки се към своите (вече бивши) работодатели, той цитира философа Мо Дзъ (479-381 г. пр.н.е.): "Тактиката във войната е важна, но смелостта е по-важна."