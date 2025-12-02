Китайският технологичен гигант Xiaomi обяви амбициозни планове за мащабно внедряване на хуманоидни роботи в производствените си линии през следващите пет години. Заявката дойде от основателя и главен изпълнителен директор на компанията Лей Джун в интервю за Beijing Daily.

Това е и част от по-широката стратегия на Китай да се отдалечи от икономика, базирана на евтин труд и да ускори индустриалната автоматизация.

Лей Джун подчерта, че промяната ще бъде рязка, а не постепенна, посочвайки фабриката за електрически автомобили на Xiaomi в Пекин като доказателство колко бързо технологиите могат да направят революция в производството.

Компанията въведе там рентгенова система, комбинирана с AI Vision модел, която извършва пълна инспекция на големи отлети автомобилни части само за две секунди - десет пъти по-бързо и над пет пъти по-прецизно от най-добре подготвените хора.

"Това е само първата стъпка", отбеляза изпълнителният директор, добавяйки че домашният пазар на роботи в бъдеще ще бъде дори по-голям от фабричния сектор.

Лей Джун прогнозира, че интелигентните производствени системи биха могли да отключат нов индустриален пазар на стойност един трилион юана, приблизително 140 милиарда долара.

Китай залага на хуманоидната роботика

Обявлението на Xiaomi се вписва в амбициозния план на Китай за развитие на роботиката. Страната вече разполага с над 150 компании, произвеждащи хуманоидни роботи, а китайското правителство е определило "въплътения интелект" като един от шестте ключови двигатели на икономическия растеж до 2030 година.

През март 2025 година Пекин обяви създаването на капиталов фонд на стойност един трилион юана, посветен на роботиката, изкуствения интелект и напредналите технологии.

Xiaomi вече има опит в сферата - компанията представи първия си хуманоиден робот CyberOne през 2022 година. През ноември 2025 година компанията разкри MiMo-Embodied, модел с отворен код на изкуствен интелект, комбиниращ автономно шофиране с въплътен интелект, проектиран да подпомага развитието на роботиката.

Паралели с визията на Мъск

Амбициите на Xiaomi идват в момент, когато и други технологични гиганти залагат на хуманоидни роботи. Илон Мъск неотдавна сподели AI видео на хуманоидния робот Optimus на Tesla, изпълняващ разнообразни задачи - от строителни работи до готвене в професионални кухни.

Мъск разкри производствена стратегия, при която роботите Optimus ще произвеждат други роботи Optimus, напълно елиминирайки човешкия труд от процеса.

Tesla планира производствена линия с капацитет от един милион единици годишно в завода си във Фремонт, последвана от линия с капацитет от 10 милиона единици в Giga Texas. Компанията е поставила целева цена от 20 000 долара на бройка.

Прогнозите за 2025-а бяха, че ще бъдат произведени няколко хиляди робота Optimus, предназначени предимно за вътрешна употреба във фабриките. Все още обаче моделът не се е доказал в тази си роля - а и като цяло западните хуманоидни разработки все още са на различен етап на тестване.

Опасения за бъдещето на служителите

Неотдавна на форум пред студенти Мъск предсказа, че изкуственият интелект и роботиката ще направят традиционната заетост ненужна в рамките на 10 до 20 години. По думите му трудът ще е по желание, а парите няма да имат значение.

Мъск Лей Джун уверява, че автоматизацията ще позволи на служителите да преминат към по-напреднали роли, изискващи креативност и вземане на решения.

Експертите обаче отбелязват, че във фабриките работят хора без висше образование, за които физическият труд е единствената опция.

Goldman Sachs прогнозира, че глобалният пазар на хуманоидни роботи ще достигне стойност от 38 милиарда долара до 2035 година, с 1,4 милиона доставени единици годишно. Колко работници ще бъдат заменени от тях - предстои да видим.