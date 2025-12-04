Продажбите на Tesla продължават да се свиват на ключовите европейски пазари, въпреки пускането на обновени версии на бестселъра Model Y. Американският производител на електромобили отчита сериозни спадове в редица държави през ноември, докато само в една страна резултатите му отбелязват впечатляващ ръст.

Данните показват, че общият пазарен дял на Tesla в Европа се е понижил до 1,6% за периода януари-октомври, спрямо 2,4% година по-рано. Спадовете в регистрациите са особено отчетливи във Франция - с цели 58% до 1593 автомобила, както и в Швеция, където продажбите са намалели с 59% до 1466 бройки. Дания отчита понижение от 49%, Нидерландия - 44 на сто до 1627 превозни средства, Португалия - 47% до 425, а Испания с 9% до 1523 автомобила.

На този фон Норвегия се оказва яркото изключение. Там Tesla почти утроява продажбите си през ноември до 6215 автомобила и дори успява да подобри годишния си рекорд месец по-рано. Това е рязък обрат спрямо началото на годината, когато регистрациите в страната бяха се сринали с 48% през февруари. Новите модели на компанията обаче успяват да възвърнат интереса на традиционно силния за марката норвежки пазар.

Ръст се отчита и в Италия - с 58% до 1281 автомобила през ноември, макар продажбите там да остават с 28% под нивата от началото на годината.

Спадът в европейските резултати на Tesla съвпада с все по-ожесточена конкуренция от страна на китайските производители. Най-агресивно на пазара настъпва BYD, която през последните две години разширява мрежата си от шоуруми на континента и предлага модели на силно конкурентни цени.

Допълнителен негативен ефект идва и от публичните изяви на Илон Мъск. Според Financial Times ерозията в имиджа на Tesla в Европа започва в период, когато Мъск открито подкрепя крайнодясната германска партия "Алтернатива за Германия" (AfD).

Провокативните му коментари, ролята му в американската политика и близките му отношения с администрацията на Доналд Тръмп също тежат на репутацията на марката, смятат експерти.

И така, Норвегия не само не следва общия европейски тренд, но и се превръща в единствения пазар, на който Tesla демонстрира истински подем. И то в момент, когато компанията отчита най-големите си затруднения от години.