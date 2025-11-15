Норвегия пусна в експлоатация първия в света път за безжично зареждане на електрически автомобили. Той се намира в град Трьондхейм.. Иновативният проект е реализиран от Electreon Wireless и е предназначен и за обществения транспорт, по-конкретно за зареждане на електрически автобуси, съобщава Stem News.
Суровите зимни условия в северния скандинавски град представляват сериозно изпитание за тази технология. Ако системата работи успешно в условия на сняг и лед, тя би могла да послужи като модел за използване в подобни климатични зони. Изпитанията включват електрически автобуси, разработени от китайските компании Yutong и Higer.
Технологията се основава на индуктивно зареждане, при което медни намотки, инсталирани под пътната настилка, създават електромагнитно поле. Този 100-метров пътен участък позволява на превозни средства, оборудвани със съвместими приемници, да се зареждат, докато са в движение, без да е необходимо спиране или традиционни зарядни станции.
Пилотният участък е с дължина около 100 метра и е тестван основно с автобуси от градския транспорт. За да получават заряд, превозните средства са оборудвани със специален приемник, който улавя енергията от пътната повърхност. Тестовете доказват, че системата работи надеждно и в по-сурови климатични условия.
Източник: iStock
Проектът цели да намали нуждата от големи батерии и продължителни паузи за зареждане. Това е особено важно за таксита, автобуси и доставъчни автомобили, които са в почти непрекъснато движение. Освен това технологията може да доведе до по-леки, по-евтини и по-ефективни електромобили.
Въпреки потенциала, предизвикателствата включват високи инфраструктурни разходи и необходимостта автомобилите да бъдат оборудвани с допълнителни приемници. Разрастването на технологията в национален или международен мащаб ще изисква значителни инвестиции и стандартизация.
Норвежкото правителство е инвестирало близо 2,12 милиона щатски долара в начинанието. Проектът е особено важен, тъй като скандинавската страна се стреми да премине изцяло към електрически превозни средства и да премахне постепенно двигателите с вътрешно горене до 2025-а година.