Русия през първите девет месеца (януари-септември) на 2025 г., е изнесла шоколадови сладкарски изделия на обща стойност близо 629 милиона долара. Това е с 10% повече в сравнение със същия период на 2024 г., според експертните оценки на федералния център "Агроекспорт", съобщи Интерфакс. Във физическо изражение, износът за периода е 151 хил. тона.

Най-големи доставки и съответно най-големите приходи от износа на шоколадови изделия за периода, Русия е получила от доставките за Казахстан - близо 192 милиона долара. Износът за Беларус се оценява на почти 123 милиона долара, а за Узбекистан - на над 68 милиона долара.

Това означава на практика, че износът на шоколадови изделия от Русия само за посочените три бивши съветски републики, във финансово изражение достига 60% от целия износ.

Исторически максимум на износа на шоколадови сладкарски изделия от Русия е регистриран през 2021 г., когато стараната е доставила такива продукти в чужбина на обща стойност 864 милиона долара.

Освен това, при сравнение във финансово изражение на доставките за първите девет месеца на 2025 г. и 2021 г., сега износът се е увеличил с 10%. А това означава, че в случай че темпът на нарастване на износа на шоколадови изделия се е запазил и през четвъртото тримесечие, то страната би регистрирала нов рекорд на показателя през 2025 г.