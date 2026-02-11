Германското лидерство като център на автомобилната индустрия в Европа може да бъде заличено. Причината: 72 на сто от компаниите в страната планират да изместят инвестициите и работните си места в чужбина. За това предупреждават от Германската асоциация на автомобилната индустрия (VDA), цитирани от Reuters.

"Германия преживява огромна криза като бизнес дестинация", заяви президентът на VDA Хилдегард Мюлер.

Проучване на VDA сред малки и средни германски предприятия показва, че 72% от компаниите планират да намалят инвестициите си в Германия, като ги преместят в чужбина (28%), отложат ги (25%) или ги прекратят напълно (19%).

"Тези решения вече оказват влияние върху данните за заетостта", подчертава Мюлер.

Близо две трети от 124-те анкетирани компании са съкратили работни места в Германия през миналата година. В момента 49% от фирмите съкращават работни места в страната, в сравнение със само 7%, които правят това в чужбина.

На този фон германските доставчици на автомобилни части са изправени пред намаляващи поръчки, силна конкуренция и труден преход към електрически превозни средства и софтуер, тъй като водещи производители на автомобили като Volkswagen и Mercedes свиват разходите, за да запазят рентабилност. Това се отнася и за големи доставчици като Bosch, ZF и Aumovio.

Броят на работните места в автомобилната индустрия на Германия достига най-ниското си ниво от 2011 година насам.

Европейските мерки в подкрепа на производителите на автомобили, насочени предимно към преминаването към производство на електромобили задълбочава кризата, смятат от Германската асоциация на автомобилната индустрия. Според представителите на този ключов за германската икономика бизнес е нужна по-голяма "гъвкавост" в този сложен преход.