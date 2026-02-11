Решение за одобряване на проект на Меморандум за разбирателство между българското правителството и "Либхер - Транспортейшън Системс Марица" ЕООД, прие правителството на днешното си заседание, съобщиха оттам.

Документът е за изпълнение на приоритетния инвестиционен проект "Създаване на нова производствена база на Либхер в България". Размерът на инвестицията на компанията е 149 648 000 лв. (над 70 млн. евро). Очаква се откриване на 175 нови работни места.

В новата производствена база в с. Бенковски, община Марица, област Пловдив, ще се произвеждат, тестват и разработват продукти за самолетната индустрия.

Тези продукти включват: първични задвижващи механизми за управление на полета, трансмисионни валове за задействане на закрепванията на крилата, задвижващи механизми за управление на колесниците и климатични системи за самолети.

Създаването на новия стопански обект е следствие от увеличаващите се поръчки към компанията от страна на клиенти, сред които са Airbus (ЕС) и Embraer (Бразилия).

Ще припомним, че през октомври 2025 г. международният технологичен концерн Liebherr обяви, че разширява два от своите заводи в Тракия икономическа зона край Пловдив и набира нови служители.

Заводите на "Либхер-Конкрийт Технолоджи Марица" и "Либхер-Транспортейшън Системс Марица" ще бъдат ситуирани до края на 2027-а година "под един покрив" в изцяло нова сграда в подзона Марица на Тракия икономическа зона - в близост до село Бенковски.

"Либхер-Транспортейшън Системс Марица" стартира през 2004 г., като отдел към вече съществуващата "Либхер-Хаусгерете Марица" /заводът за високотехнологични хладилници и фризери в подзона Марица на ТИЗ/. През 2010 г. е основана като отделно дружество, което започва с производство на климатични, вентилационни и отоплителни системи за железопътната индустрия в с. Царацово.