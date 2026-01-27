Хърватия прави значителна стъпка в укрепването на своя индустриален и енергиен сектор с откриването на нов, модерен производствен завод, близо до Загреб. Фабриката е на местния играч KONČAR, който ще произвежда трансформаторни резервоари за световния енергиен пазар. Компанията обяви инвестиции, надхвърлящи половин милиард евро през следващите три години, съобщават местните медии.

Фабриката е резултат от съвместно предприятие между хърватската индустриална група KONČAR, която държи 60% дял, и Siemens Energy, с 40%. Партньорството се основава на повече от три десетилетия успешно сътрудничество между двамата европейски енергийни лидери и представлява важен етап за хърватското производство във време на безпрецедентно търсене на оборудване за пренос и разпределение на електроенергия, пише Croatia Week.

Съвместното предприятие е създадено през юли 2024 г. като пряк отговор на глобалния недостиг на трансформатори, като трансформаторните резервоари са критичен компонент. Новото съоръжение разширява производствения капацитет, укрепва устойчивостта на веригата за доставки, дава възможност за трансфер на знания и иновации и повишава конкурентоспособността на международните пазари.

Очаква се предприятието да създаде до 400 нови работни места, което ще допринесе значително за хърватската икономика.

Компанията има 6000 служители по света и присъства на 140 световни пазара. Според инвеститорите, новата фабрика допълнително ще засили позицията на Хърватия на световната енергийна карта.