Румънският HoReCa сектор отново предупреждава за тежка година напред. По оценки на бранша между 15 и 20% от компаниите в хотелиерството и ресторантьорството могат да фалират през 2026-а. Като основен аргумент се посочва спадът в потреблението и все по-предпазливото поведение на клиентите.

"Румънците са по-бедни и вече не ходят по ресторанти", заяви изпълнителният президент на Федерацията на работодателите в индустрията на гостоприемството (FPIOR) Калин Козма по време на конференция на Конфедерацията на малките и средни предприятия в Букурещ. Според него комбинацията от по-високи данъци, увеличение на ДДС и ограничени бюджети на домакинствата поставя значителна част от сектора под риск.

Реална заплаха или преекспонирано предупреждение?

Подобни прогнози обаче не са новост за HoReCa индустрията, която и в предишни години предупреждаваше за масови фалити при всяка по-резка промяна в данъчната или регулаторната среда. Разликата този път е, че сигналите за свиване на потреблението вече се виждат ясно в поведението на клиентите.

По данни на FPIOR около 80% от посещенията в ресторантите са на маси от двама или трима души, а не на по-големи компании, както беше типично в периода преди пандемията. Консумацията е сведена до минимум - клиентите поръчват по една, най-много две напитки, а продажбите на десерти и допълнителни артикули рязко намаляват.

Излизането навън все по-често е функционално, а не социално - бързо хранене и прибиране у дома.

Паралелно с това доставките на храна нарастват. Те дават на потребителите по-голяма предвидимост на разходите и усещане за контрол върху бюджета - фактор, който в условията на инфлация и несигурност се оказва решаващ. За ресторантите обаче този модел често означава по-ниски маржове и по-голяма зависимост от платформи посредници.

Натискът върху сектора се засилва и от слабия туристически сезон. По думите на Козма, 2025 г. е била "катастрофална" за румънското Черноморие, особено след ограничаването на ваканционните ваучери за служителите в публичния сектор - инструмент, който години наред поддържаше вътрешния туризъм и запълваше хотелите извън пиковите периоди.

В по-широк икономически план проблемът може да се окаже не толкова в това, че румънците рязко са обеднели, а че при по-високи цени и несигурни доходи те режат първо разходите за услуги - ресторанти, кафенета и почивки.

Секторът, който след пандемията се разрасна бързо и често с високи разходи, сега се сблъсква с реалността на по-трезвото потребление.

Ако прогнозите за фалити се сбъднат, 2026 година вероятно няма да донесе изненади. По-скоро, смятат експерти, ще ускори процес на прочистване, който вече е започнал - с по-малко обекти, по-ниски цени и бизнес модели, ориентирани към оцеляване, а не към експанзия.