Съединените щати разполагат със запаси от редкоземни елементи за военни нужди за приблизително 2 месеца. Ограничение, което може да повлияе върху способността на Вашингтон да поддържа продължителни военни операции. Това съобщава хонконгското издание South China Morning Post (SCMP), позовавайки се на източници, запознати със ситуацията.

Изданието припомня, че редкоземните елементи са ключови за съвременните отбранителни технологии и се използват в системи за насочване на ракети, радари, комуникационно оборудване и електроника за изтребители. Именно тази зависимост превръща доставките на такива материали в стратегически фактор, особено на фона на напрежението в Близкия изток и засиленото съперничество между САЩ и Китай.

Източници, цитирани от SCMP при условие за анонимност, твърдят, че ограничените наличности могат да се окажат важен фактор при евентуални по-продължителни военни операции, включително при сценарии, свързани с Иран. Според анализатори, зависимостта на американската военна индустрия от китайски суровини дава на Пекин косвено влияние върху разходите и продължителността на подобни действия.

Темата придобива допълнителна тежест и заради предстоящото посещение на президента на САЩ Доналд Тръмп в Китай по-късно този месец - първо от 2017 г. насам. Според публикацията, доставките на редкоземни елементи може да бъдат сред ключовите въпроси в разговорите с китайския президент Си Дзинпин.

Лидерът Китай

В момента Китай е водещият производител на редкоземни елементи в света и контролира над половината от глобалния добив, както и почти цялата преработка на тези минерали. Това дава на страната значително влияние върху глобалните вериги за доставки, особено в секторите на отбраната, електрониката и високите технологии.

Зависимостта на западните държави от китайски доставки стана особено видима през последните години, когато Пекин въведе ограничения върху износа на някои редкоземни материали. Тези мерки доведоха до недостиг и до ръст на цените, което засегна редица индустрии.

Според анализатори, цитирани от SCMP, нови проекти извън Китай се разработват, но се очаква да започнат работа твърде бавно, за да намалят зависимостта в краткосрочен план. Това означава, че ценовата и политическата тежест на пазара може да остане концентрирана в ограничен брой производители.

Диверсификация на доставките

САЩ и съюзниците им през последните години се опитват да намалят зависимостта от китайски суровини чрез нови инвестиции и създаване на алтернативни вериги за доставки. По данни на изданието американската администрация е започнала програми за натрупване на стратегически запаси и за стимулиране на добива в други държави.

Въпреки това, експерти предупреждават, че подобни проекти изискват години, за да достигнат пълен капацитет. Това на практика означава, че в краткосрочен план зависимостта от Китай остава висока.

Допълнително притеснение предизвикват и плановете на Пекин да засили контрола върху сектора. В рамките на новия си 5-годишен план китайското правителство предвижда да развива индустрията за редкоземни елементи в периода 2026-2030 г. и да усъвършенства системата за контрол върху износа.

Според анализатори това може да засили влиянието на Китай върху глобалните доставки на материали, които са критично важни не само за военната индустрия, но и за производството на електроника, батерии и технологии за чиста енергия.

Стратегически ресурс в новата геополитика

Публикацията на SCMP подчертава колко силно съвременните военни и технологични системи зависят от ограничен брой суровини, чието производство е концентрирано в малко държави. В подобна ситуация контролът върху редкоземните елементи може да се превърне в инструмент за политическо и икономическо влияние, особено при продължителни международни конфликти.

Затова според анализаторите въпросът за доставките на такива материали вероятно ще остане сред ключовите теми в отношенията между Вашингтон и Пекин през следващите години.