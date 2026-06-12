Докато инвеститорите по целия свят се подготвят за най-голямото IPO в историята, по-голямата част от дискусията е концентрирана върху Илон Мъск, ракетите, изкуствения интелект, Starlink и въпроса дали SpaceX може да оправдае оценка, доближаваща 1.8 трилиона долара.

Това безспорно са важни теми, защото малко компании в историята са се опитвали едновременно да съчетаят космическа инфраструктура, телекомуникации, изкуствен интелект, високотехнологично производство и глобална свързаност в един бизнес модел.

Погледнато през европейска призма обаче, най-интересният въпрос може би не е дали SpaceX заслужава тази оценка. Истинският въпрос е защо Европа - континент с над 450 милиона души население, световни университети, глобално конкурентни индустриални шампиони и една от най-големите икономики в света - все още не е създала свой собствен SpaceX.

Когато оценката на компанията се разгледа през европейски контекст, числата стават почти неудобни. При приблизително 1.78 трилиона долара SpaceX струва повече от капитализацията на фондовите пазари на много европейски държави и е многократно по-голяма от най-ценните технологични компании на континента. Компанията вече се оценява по-високо от цели индустриални екосистеми, изграждани десетилетия наред.

Именно затова историята далеч надхвърля Илон Мъск или бъдещето на космическите полети. Тя се превръща в казус за това как различните икономически системи разпределят капитала, възнаграждават иновациите и превръщат амбициозните идеи в глобални корпоративни гиганти.

Самият мащаб на оценката е труден за осмисляне. При почти 1.8 трилиона долара SpaceX директно влиза в елитния клуб на най-ценните компании на планетата. Тя се нарежда редом до технологичните платформи, които определят съвременния капитализъм.

Компанията струва повече от множество европейски фондови пазари, повече от цели банкови системи и повече от индустриални шампиони, изграждани поколения наред. Подобна оценка предполага не само увереност в настоящия бизнес, а изключителна увереност в индустрии, които все още не съществуват в завършен търговски вид. Инвеститорите не купуват просто компания. Те купуват визия за бъдещето.

Сравненията са показателни. SAP - най-голямата софтуерна компания в Европа - се оценява на около 400 милиарда долара. ASML, която е може би най-стратегически важната компания в света за производството на модерни чипове, струва приблизително 350 милиарда долара. Novo Nordisk, променил глобалния фармацевтичен сектор с лекарствата си за диабет и затлъстяване, се движи между 250 и 300 милиарда долара. Airbus - европейският шампион в авиацията - е оценен на около 150 милиарда долара. Дори събрани заедно, много от най-успешните европейски компании трудно достигат оценката, която пазарът е готов да даде на една единствена американска фирма.

Тази реалност трябва да предизвика сериозен разговор в европейските бордове, министерства, инвестиционни фондове и финансови институции. Въпросът не е дали SpaceX заслужава оценката си. Разумните инвеститори могат да спорят за подходящия мултипъл за компания, работеща на пресечната точка между космоса, телекомуникациите, изкуствения интелект и отбранителната инфраструктура. По-важният въпрос е защо Европа толкова рядко създава компании, които изобщо могат да участват в подобен разговор. Разликата вече не се измерва в проценти. Тя се измерва в трилиони.

Това става още по-очевидно, когато погледнем какво всъщност купуват инвеститорите. Повечето традиционни европейски корпорации се оценяват основно на база текущи печалби, видими парични потоци, доказани бизнес модели и установени пазарни позиции. Инвеститорите анализират маржове, устойчивост на дивидентите, здравина на баланса и краткосрочни перспективи за растеж. Бъдещите възможности също имат значение, но обикновено са обвързани с бизнеси, които вече съществуват. SpaceX се оценява по съвсем различна логика.

Инвеститорите не купуват днешния SpaceX. Те купуват потенциалната версия на SpaceX през 2035 или дори 2040 година. Те купуват бъдещото господство на Starlink в глобалната свързаност, бъдещи космически услуги, държавни и военни договори, инфраструктура за изкуствен интелект, орбитални центрове за данни и технологии, които все още съществуват основно като концепции. Огромна част от оценката не е свързана с текущите печалби, а с бъдещи възможности. Именно тук се крие една от най-важните разлики между американските и европейските капиталови пазари.

Пазарът присвоява трилионна оценка не на съществуващите парични потоци, а на потенциалните бъдещи индустрии. Европейските инвеститори традиционно възнаграждават доказаната рентабилност. Американските пазари много по-често възнаграждават потенциалния мащаб. Разликата изглежда фина, но последствията са огромни. Тя определя къде отива капиталът, кои предприемачи получават финансиране, колко бързо компаниите могат да се разрастват и в крайна сметка кои индустрии се раждат.

Тази разлика се вижда ясно в технологичния сектор. Съединените щати създадоха Apple, Microsoft, Nvidia, Amazon, Alphabet, Meta, Tesla, OpenAI и SpaceX - компании, които доминират световната икономика и създават трилиони долари стойност.

Европа също има впечатляващи компании. ASML е практически незаменима за модерната полупроводникова индустрия. SAP остава гръбнакът на корпоративния софтуер за хиляди организации по света. Airbus успешно конкурира Boeing. Novo Nordisk промени пазара на лечение на затлъстяването. И все пак Европа рядко създава трилионни истории, а днешните пазари все по-често възнаграждават историите толкова, колкото и печалбите.

Това не означава непременно, че пазарът греши. Много от днешните технологични гиганти някога изглеждаха абсурдно скъпи. Amazon години наред беше критикувана за липсата на печалба. Tesla беше определяна като надценена почти през цялото си съществуване. Nvidia беше възприемана като нишов производител на графични процесори, преди да се превърне в основен доставчик на инфраструктура за AI революцията. Историята многократно показва, че революционните технологии изглеждат скъпи, преди да започнат да изглеждат очевидни.

SpaceX е поредният подобен случай. Компанията генерира приблизително 18.7 милиарда долара приходи годишно, като Starlink формира над 11 милиарда долара от тях. Въпреки това инвеститорите са готови да оценят бизнеса на почти 1.8 трилиона долара. Простата математика показва предизвикателството. При тази оценка SpaceX би се търгувал на близо 95 пъти годишните си приходи. Подобен мултипъл би бил впечатляващ дори за най-бързо растящите софтуерни компании, а още повече за капиталоемък бизнес, свързан с космическа инфраструктура.

Сравнението с други компании е показателно. Повечето водещи софтуерни компании се търгуват между 10 и 20 пъти приходите си. Дори Nvidia по време на най-силната AI еуфория трудно поддържаше подобни нива. Това не означава автоматично, че SpaceX е надценен. Означава само, че инвеститорите вече са включили в цената изключително амбициозен сценарий. За да оправдае тази оценка, компанията трябва не просто да расте. Тя трябва да трансформира няколко индустрии едновременно и да остане лидер във всяка от тях.

Най-важният актив на компанията днес остава Starlink. SpaceX оценява адресируемия пазар на глобална свързаност на около 1.6 трилиона долара. Част от независимите анализатори обаче оценяват реалистичния пазар по-близо до 130 милиарда долара. Разликата е колосална. Това не е спор за няколко процента пазарен дял. Това е спор за самия размер на възможността. Именно такива различия правят оценката толкова чувствителна към очакванията.

Още по-интересна е темата за орбиталните центрове за данни. Концепцията звучи като научна фантастика, но все по-често присъства в стратегическите планове на компанията. Ако потреблението на изчислителна мощ за изкуствен интелект продължи да расте експоненциално, Земята може да срещне ограничения, свързани с електроенергията, охлаждането и инфраструктурата. Визията на Мъск е част от тези ресурси да бъдат преместени в космоса. Технически това може да бъде възможно. Икономическият модел обаче остава далеч по-неясен.

Всяка революционна технология в крайна сметка трябва да премине един тест. Може ли да бъде по-ефективна икономически от съществуващите алтернативи? Ако наземните центрове за данни останат по-евтини и по-гъвкави, орбиталните версии може никога да не достигнат необходимия мащаб. Това не означава, че идеята е невъзможна. Означава само, че инвеститорите вече плащат за успех, който все още не е реализиран.

Историята предлага множество предупреждения. През март 2000 година Cisco Systems се превърна в най-ценната компания в света. Логиката изглеждаше безупречна. Интернетът навлизаше навсякъде, трафикът растеше експоненциално, а Cisco продаваше инфраструктурата на новата дигитална икономика. Бизнес тезата се оказа вярна. Инвестиционната теза - не съвсем. Компанията продължи да расте години наред, но инвеститорите бяха платили твърде висока цена за бъдещето.

Microsoft преживя подобна съдба след дотком балона. Между 2000 и 2015 година приходите на компанията се увеличиха многократно, но акциите останаха практически без доходност за повече от десетилетие. Intel също е пример за компания, която остана технологичен лидер, но не оправда очакванията на инвеститорите. Това е важен урок. Великата компания не винаги означава велика инвестиция.

Именно тук се крие най-големият риск за SpaceX. Компанията може да се превърне в една от най-важните организации на XXI век. Може да промени комуникациите, транспорта, инфраструктурата за изкуствен интелект и дори отношението на човечеството към космоса. Същевременно тя може да донесе посредствена възвръщаемост на инвеститорите, ако очакванията са прекалено високи още от първия ден.

За Европа обаче урокът е още по-голям. IPO-то на SpaceX не е просто история за SpaceX. То е история за достъпа до капитал, за готовността да се финансират амбициозни идеи и за способността на една икономическа система да превръща мечтите в реалност. Америка многократно финансира визии за бъдещето. Европа по-често чака доказателства. Единият модел създава повече провали. Другият създава по-малко революции.

Иронията е, че Европа разполага с почти всички необходими съставки, за да създаде собствен SpaceX. Континентът има световни инженери, водещи университети, индустриална експертиза и огромен пазар. Това, което често липсва, е комбинацията от рисков капитал, пазарен ентусиазъм, регулаторна гъвкавост и културна толерантност към провала. В резултат Европа често създава отлични технологии, но много по-рядко създава трилионни компании.

И може би това е най-важният извод от цялата история. Най-големият риск за Европа не е инвеститорите да загубят пари от SpaceX. Най-големият риск е след десет години SpaceX да струва 4 трилиона долара, Starlink да доминира глобалната свързаност, орбиталните центрове за данни да се окажат реалност, а Европа все още да няма компания, способна да играе на подобно ниво.

Историята ни учи на една неудобна истина. Понякога най-опасният балон не е този, който се надува. Понякога по-големият риск е мястото, където изобщо не се създават достатъчно големи мечти. Затова най-голямото IPO в историята поставя много по-важен въпрос от това дали SpaceX заслужава оценка от 1.8 трилиона долара.

Въпросът е дали Европа може да създаде компания, която някой ден да накара инвеститорите да повярват в подобна оценка.

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