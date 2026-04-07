SpaceX е на финалната прага от най-голямото първично публично предлагане в историята. От компанията на Илон Мъск разкриха нови подробности за безпрецедентен стремеж за включване на индивидуални инвеститори в голям мащаб, съобщават световните медии.

Новината дойде след среща на корпорацията с екипа си от тази нощ българско време. На нея стана ясно, че SpaceX планира да отдели голяма част от акциите за индивидуални инвеститори и че ще покани 1500 от тях на събитие през юни след началото на т. нар. роудшоу, твърдят източници, цитирани от Reuters.

Преди това стартиране се очаква компанията да събере приблизително 125 анализатори от своя синдикат за поемане на риск, което показва за старта на една силно координирана глобална маркетингова кампания.

Компанията също така проучва широко международно разпространение, насочено към търсенето на дребно на ключови пазари, сред които Обединеното кралство, Европа, Австралия, Канада, Япония и Южна Корея.

"Именно индивидуалните инвеститори ще бъдат ключова част и повече, отколкото при което и да е друго IPO в историята", заяви финансовият директор Брет Йонсен по време на срещата.

Големият дял на индивидуалните инвеститори е целенасочен.

"Това са хората, които са ни подкрепяли изключително много - както нас, така и Илон Мъск, в продължение на дълго време, затова искаме да сме сигурни, че им отдават дължимото признание."

Снощната среща събра за първи път целия синдикат като част от процеса по подготовката за най-голямото първично публично предлагане в историята. Както Money.bg вече писа, компанията се стреми да набере 75 милиарда долара и да се оценина до 1,75 трилиона долара.

Структурата на сделката и точният размер на дела за индивидуалните инвеститори се очаква да бъдат финализирани по-близо до старта на предстоящото IPO. Според твърденията Илон Мъск иска да задели до 30% от акциите на компанията за по-малки инвеститори, в сравнение с обичайните 5 до 10% в повечето случаи.

Предстоящото IPO вероятно ще послужи като основен тест за глобалния апетит за акции, особено в пазарна среда, формирана от геополитическа нестабилност и променящи се очаквания за лихвените проценти. Силното участие на търговците на дребно би могло да засили динамиката на търсенето, като същевременно въведе нови съображения относно ценообразуването, разпределението и поведението при търговията с резервни части.