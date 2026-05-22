Българският доставчик на IT решения и инфраструктура "Телелинк Бизнес Сървисис Груп" (TBS) планира да придобие мажоритарни дялове в 5 дружества в чужбина. Решението е взето от Надзорния съвет на дружеството и беше оповестено в официално съобщение.

Става дума за придобиването на 100% от британска компания, както и от три дружества под общ контрол, регистрирани в Румъния. Освен това TBS ще има 51% дял в шведска фирма.

Telelink Business Services става TBS

Обновената визия затвърждава стремежа на компанията към постоянно развитие

Оценката на ръководството е, че общата сума за сделките ще е до 42,3 милиона евро, от които първоначалните плащания ще са 33,6 милиона евро, а останалите ще са в периода до 2029 г.

Всички дружества остават неназовани. Посочва се, че всяко от тях се занимава с препродажба на продукти и предоставяне на услуги по консултиране, внедряване и поддръжка на IT системи.

Те имат технологични специализации в сфери като частните комуникационни мрежи, центровете за данни, облачните решения, CRM и ERP системите, автоматизацията и изкуствения интелект. Клиентите им са предимно корпоративни - както на домашните пазари, така и в чужбина.

Общите им приходи за 2025-а са 28,8 милиона евро при печалба преди лихви, данъци и амортизации от общо 4,7 милиона евро.

"Изпълнението на всяка от сделките, изброени по-горе, ще бъде поставено в зависимост от реализирането допълнителни условия, включително получаването на съответните регулаторни одобрения съгласно приложимото национално законодателство", подчертават от TBS.

"Телелинк Бизнес Сървисис" у нас имат над 330 служители и приходи от дейността над 163 милиона лева за 2024-а при почти 13 милиона лева печалба.

Групата интензивно се развива и чрез придобивания навън. През 2024 г. тя купи хърватската Sedam IT, а през 2025 г. - словенската Actual I.T.