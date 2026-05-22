Кения полага усилия да развие собствена космическа индустрия, превръщайки сектора в част от националната си стратегия за технологично и икономическо развитие, съобщават местни медии. Източноафриканската държава търси нови международни технологични партньорства, с които да заеме по-силна позиция в разрастващата се космическа икономика на Африка.

Амбицията на Найроби е чрез космически технологии да подобри събирането на данни, научните изследвания и националното планиране в ключови сфери като земеделие, инфраструктура, климат и управление на природните ресурси.

Като част от тази стратегия представители на Кения наскоро посетиха базираната в Астана казахстанска компания Ghalam LLP, специализирана в разработването на космически апарати и компоненти за аерокосмическата индустрия.

Президентът на Кения Уилям Руто заяви чрез профила си в социалната мрежа X, че страната работи за разширяване на космическите си знания и технологичен капацитет.

"Кения проучва разширяването на космическите знания и способности, за да засили събирането на точни данни, да подобри научните изследвания и да подпомогне информираното национално планиране и развитие", посочи Руто.

По думите му посещението в Ghalam LLP е показало "забележителни иновации и техническа експертиза", които отразяват нарастващите възможности в глобалната космическа индустрия.

Кения очаква бъдещо партньорство с казахстанската компания да ускори развитието на сравнително младата й космическа програма, базирана в крайбрежния град Малинди - исторически център за сателитни и космически операции.

Италия също разширява космическото си присъствие в Кения

Паралелно с това Италия планира да засили космическото си сътрудничество с Кения. Още през октомври 2024 г., по време на Международния конгрес в Милано, италианските власти обявиха намерения за нови съвместни проекти.

Рим планира в следващите години да изстрелва сателити за наблюдение на Земята от космическия център в Малинди, управляван от Италианската космическа агенция. Проектът е част от т. нар. план "Матей" - стратегия на Италия за разширяване на икономическите и технологичните партньорства с африканските държави.

Според италианския министър на предприемачеството и производството Адолфо Урсо базата в Малинди има потенциал да се превърне в регионален център за обучение на специалисти от африкански държави, които тепърва изграждат собствени космически програми.

Освен за изстрелване на сателити, съоръжението ще се използва и за подготовка на кенийски студенти, учени и инженери. Властите се надяват това да подпомогне изграждането на местен експертен капацитет в аерокосмическия сектор.