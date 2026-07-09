Акциите на Nvidia понесоха тежък удар, след като проучване на Bloomberg Intelligence показа рязка промяна в поведението на китайските технологични компании.

Според изследването те планират да насочат 46% от бюджетите си за AI ускорители към местни чипове през следващите 12 месеца - ръст спрямо 30% в момента. На този фон се появиха и информации, че DeepSeek разработва собствен AI чип, с който да заобиколи американския експортен контрол.

Книжата на Nvidia поевтиняха с 16% от рекордния връх на 14 май, а оценката ѝ падна до нива от преди бума на изкуствения интелект. И това - въпреки ръст на приходите от 85% до $81,62 милиарда за последното тримесечие.

Така Nvidia загуби близо $1 трилион пазарна капитализация за по-малко от два месеца.

Пекин затваря вратата за американски чипове

Обратът идва, след като китайските власти на практика забраниха използването на чипа H20 на Nvidia - доскоро основният продукт на компанията за местния пазар, и дадоха ясно да разберат на местните фирми, че не бива да купуват американски AI ускорители.

Ходът се вписва в целта на Пекин поне 80% от ключовите технологии, включително чипове, да се произвеждат в страната.

Според The Information паралелно с това китайските власти са разрешили на местни компании да купят чипове Nvidia H200 - сделките бяха блокирани от началото на годината. Условието до момента обаче беше американският хардуер да се използва само за международните операции на фирмите, а китайските клиенти да се обслужват чрез китайски GPU-та. Това вероятно не се е променило.

Изпълнителният директор на Nvidia Дженсън Хуанг признава мащаба на проблема на два пъти. През октомври 2025 г., на събитие на Citadel Securities, той заяви, че делът на компанията в новия пазар на AI GPU в Китай е паднал от около 95% на нула: "В момента сме 100% извън Китай."

През май 2026 г., след като администрацията на Тръмп въведе изискване Nvidia да получава лиценз за износ на чипове към Китай, Хуанг казва пред инвеститори, че компанията "до голяма степен е отстъпила" пазара на Huawei, и ги съветва да "не очакват нищо" по отношение на нови разрешения.

Инвестиционната банка Bernstein прогнозира делът на Nvidia на китайския пазар на AI полупроводници да спадне до около 8% през 2026 г., от приблизително 40% предходната година, докато делът на Huawei ще надхвърли 50%.

По данни на анализатори чиповете от серията Ascend 950 на Huawei вече се доближават по параметри до H200 - един от най-мощните продукти на Nvidia. Печалба от ситуацията извличат и други китайски производители като Cambricon, Biren, Moore Threads, Enflame и Hygon.

Приходите на Cambricon например скачат над 40 пъти на годишна база, а Goldman Sachs прогнозира тройно нарастване, след като компанията получи голяма поръчка от ByteDance.

Сюжетът обаче не е само китайски

Най-големите актуални клиенти на Nvidia са Alphabet и Amazon, като те инвестират сериозни средства в собствен AI хардуер. AMD и Intel също искат по-голям дял в този пазар.

Nvidia се насочва и към изпълнението на вече тренирани модели (inference), където Дженсън Хуанг вижда потенциал за $200 милиарда, но там конкуренцията ще е жестока, защото при CPU-базираните системи компанията по-трудно ще може да репродуцира опита и успехите си от графичните карти.

От гледна точка на инвеститорите, има и друг казус - диверсификацията. Ако преди 3 години Nvidia нямаше алтернатива, сега има доста компании като Micron, които са с по-добра динамика и купуването на техни акции трябва да се финансира по някакъв начин. И нерядко този начин е именно чрез продажба на книжа на Nvidia.