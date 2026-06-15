Китайската технологична компания ByteDance води преговори с базираната в Шанхай Iluvatar CoreX за закупуване на AI чипове за работа с инференциални изводи и също така обмисля подобна сделка с Baidu, съобщана Reuters, позовавайки се на два източника, запознати с въпроса.

Ако сделката бъде постигната Iluvatar CoreX ще стане третият основен местен доставчик на графични процесори (GPU) на ByteDance след Huawei и Cambricon, добавят източниците.

Компанията-майка на TikTok ByteDance, обмисля и използването на чиповете Kunlunxin на Baidu, твърдят източниците. Според един от тях Tencent вече е клиент на чипове Kunlunxin.

Потенциалните сделки показват, че усилията на китайските производители на чипове да предложат алтернативи на чуждестранните чипове с изкуствен интелект набират скорост, тъй като Пекин насърчава използването на местно разработени чипове за подобряване на "самостоятелността" на фона на американския контрол върху износа на усъвършенствани чипове.

Китайските производители на графични процесори и чипове с изкуствен интелект завладяха близо 41% от пазара на сървъри за ускорители на изкуствен интелект в Китай миналата година, подкопавайки някогашната доминираща позиция на Nvidia на един от най-важните ѝ задгранични пазари, съобщи Ройтерс през април.

Въпреки че пазарният дял на Nvidia в Китай на практика е паднал до нула, според главния изпълнителен директор на компанията Дженсън Хуанг, китайските чипове за изкуствен интелект ще станат достъпни в големи количества през втората половина на тази година, заяви през май главният стратегически директор на Tencent Джеймс Мичъл.

Iluvatar CoreX, един от водещите китайски стартъпи за графични процесори, се очаква да достави поне 50 000 чипа на ByteDance тази година и повечето от тях ще бъдат използвани за задачи за извод, тъй като ByteDance разширява клиентската база за своя емблематичен AI чатбот Doubao,.

Натоварванията за извод включват отговаряне на запитвания и са различни от обучението на AI модели, което обикновено използва най-мощните чипове.

Сделка с ByteDance, една от най-големите технологични компании в Китай и основен инвеститор в инфраструктура с изкуствен интелект, би била значителен търговски ‌мач за Iluvatar CoreX. Досега базираната в Шанхай компания е доставяла предимно ​проекти за държавни поръчки.

Iluvatar CoreX, която беше листната на Хонконг през януари, отчете приходи от 1 милиард юана (148 милиона долара) през 2025 г., около 90% от продажбата на графични процесори, тъй като се възползва от нарастващото търсене на ‌вътрешен хардуер за изкуствен интелект.

Според уебсайта на компанията, чиповете от серията Tiangai са предназначени за обучение на изкуствен интелект, докато серията Zhikai е насочена към задачи, свързани с инференциални изводи. Прогнозира се, че приходите на Iluvatar CoreX ще достигнат 3,04 милиарда юана (449,8 милиона долара) тази година, като общите доставки се очаква да скочат със 139% до над 100 000 чипа, според изследователска бележка на Huatai Securities.

Брокерът изчисли, че средната продажна цена на чиповете за инференциални изводи Zhikai е 12 000 юана, или около 1775 долара всеки.

Акциите на Iluvatar Corex се повишиха с 12% в Хонконг след излизането на новината.