През 2022 година трима студенти от Харвард взимат решение, което мнозина около тях смятат за прибързано - напускат престижния университет, за да осъществят една не особено популярна идея. Четири години по-късно се оказва, че рискът си е струвал.

Тази седмица компанията Etched, основана от Гавин Уберти, Крис Жу и Робърт Уочън, получи финансиране на стойност 300 милиона долара, благодарение на които достигна оценка от 10,3 милиарда долара, съобщава TechCrunch. Това е повече от два пъти увеличение за едва седем месеца спрямо стойността ѝ през декември, когато беше оценена на 5 милиарда.

Сред най-популярните ѝ инвеститори в момента са Питър Тийл (съосновател на PayPal и Palantir), Андрей Карпати (бивш директор по AI в Tesla и част от основателния екип на OpenAI) и Ноам Браун (изследовател в OpenAI). Компанията вече е осигурила поръчки на стойност около 1 милиард долара, а първите системи вече се тестват от клиенти, твърдят създателите ѝ.

Рисков залог

Рискът за Etched се крие в стратегията ѝ да не произвежда обикновени GPU чипове - специализирани процесори, създадени да извършват огромен брой изчисления едновременно. Вместо това, компанията проектира хардуер, който е оптимизиран специално за фазата на "извод" - процесът, при който вече обучен AI модел генерира отговори на потребителски заявки.

За разлика от графичните процесори с общо предназначение, чиповете Etched са проектирани специално за модели, базирани на архитектурата Transformer - технологията, която стои зад едни от най-популярните инструменти като ChatGPT, Claude и Gemini.

Източник: Etched

Именно тук идва рискът. Ако Transformer продължи да доминира в индустрията, чип, създаден специално за този тип модел, би могъл да бъде по-бърз и по-ефективен от обикновените процесори и следователно - изключително печеливш. Но ако индустрията се насочи към други архитектури, пазарът на Etched може да се окаже много по-малък от планираното.

Специализираните чипове работят на по-ниско напрежение, генерират по-малко топлина и вграждат повече транзистори. Компанията е създала нов тип памет - "памет в клъстерен мащаб", която позволява на множество чипове да работят съвместно с общ пул при висока скорост и по-малко време между изпращането на заявката и връщането на отговор, разказва съоснователят Робърт Уочън пред TechCrunch.

Другото, което отличава компанията е, че продава пълни системи, включително стелажи, свързаност, охлаждане и софтуер.

От пода на приятелска стая до 400 служители

Пътят до милиардите не е лесен. Уочън пристига в Силициевата долина без наети офис и апартамент. "Спомням си как отседнах в къщата на мой приятел, която щяха да продадат, използвайки кърпа като одеяло", разказва той.

Първите сървъри за проектиране на чипове са наредени в гаража на един от ранните служители на компанията. "Всеки път, когато трябваше да се рестартира, той се обаждаше на жена си и тя отиваше и натискаше бутона... Нямахме представа колко трудно ще бъде", признава Уочън.

Днес в компанията работят над 400 специалисти, включително бивши инженери от Nvidia, Google TPU, Broadcom, SK Hynix и TSMC. Etched управлява още център за данни с мощност 2 MW и току-що е открила ново съоръжение от 7432 кв. м. с мощност 10 MW в Милпитас.

Оценката от 10,3 милиарда долара до голяма степен отразява инвеститорски очаквания, а не доказан мащаб. Следващото препятствие пред Etched е преходът от прототипи и поръчки към масово производство и доставки. Тогава ще се изправи пред конкуренти, които разполагат с много по-сериозни финансови средства.

Едновременно с това остава рискът и от промяна на нуждите на пазара. Ако трансформаторната архитектура остане доминираща в AI, специализираният хардуер има огромен потенциал. В противен случай компанията ще трябва да преосмисли посоката.