Компания без шефове - неосъществимата мечта на всеки работник... дали? Датската компания Clever, която управлява най-голямата мрежа от зарядни станции за електрически автомобили в страната, предприе необичайния ход да премахне всички ръководни позиции. Изненадващо, идеята за експеримента, който стартира още през 2019 година, е на съоснователя на Clever Каспер Киркетерп-Мьолер, разказва Euronews.

Основната му цел е да се насърчи пълният потенциал на всеки работник - нещо, което той смята за все по-важно в технологичния свят. "В новата ера, където изкуственият интелект ще прави всичко, свързано с ефективността, човешките умения ще бъдат от съществено значение за процъфтяването и иновациите на компаниите", коментира той пред AFP.

Така от миналата година компанията се управлява от 500-те служители, които са разделени на самоуправляващи се екипи от 8 до 12 човека, като всяка група има ясно определени цели и задачи. Решенията в тях се вземат по демократичен път чрез гласуване.

Освен че процесът на работа е по-бърз заради липсата на необходимост от разрешения на по-високо ниво, така служители носят по-голяма лична отговорност за работата си и компанията и се чувстват по-мотивирани. Подобен начин на работа е по-привлекателен за по-младите кандидати, смята професор Хелге Хвид, който изучава самоуправляващите се фирми.

Тази експериментална хоризонтална структура обаче крие и опасности. Делегирането на прекалено много отговорности и трудното разрешаване на спорове може да доведе до усещане за натиск, вместо за автономност, свобода и чувство за принадлежност. Въпреки това, вътрешен одит през 2024 г. установява, че 92% от служителите в Clever са щастливи да отиват на работа всяка сутрин.

Друг риск при подобно управление е намирането на подходящ персонал. Правилното подбиране на кандидати, които имат не само професионални умения, но и силна лична отговорност и успяват да работят в екип, е от ключово значение. Открояването на неофициални лидери също може да се окаже проблем.

Днес Clever е част от Andel след голямо корпоративно придобиване. На този етап обаче енергийния гигант е заявил, че ще запази автономното управление. Дали обаче това ще се превърне в широкоизползвана практика?