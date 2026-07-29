От октомври BMW стартира програма за доброволно уволнение, която ще засегне над 8000 служители по целия свят, като най-голям процент от тях ще бъдат в Германия. На този етап тя ще бъде насочена към заетите извън производство - в администрацията, научно-изследователската дейност и управлението, съобщи Bloomberg. Причината за решението - очакваният "значителен спад" в печалбите за настоящата година.

BMW обаче не е единствената европейска автомобилна компания, предприела подобни действия. В началото на седмицата Porsche обяви, че до 2035 г. ще съкрати допълнително 5000 работни места, с което общият брой ще достигне 9000. Това е част от стратегията на компанията за по-строгото управление на разходите, цените и продуктовия микс, благодарение на която отчете 34% ръст на оперативната печалба за първото полугодие, въпреки 32-процентния спад в доставките в Китай.

Компанията-собственик Volkswagen също изпитва сериозни трудности. Според Bloomberg очакванията за тази година са за спад на приходите с до 3%, след като печалбата за второто тримесечие е намаляла с близо 33%. В търсене на решение на проблема, изпълнителният директор Оливер Блуме обяви поетапното освобождаване на 100 хиляди работници и затварянето на четири фабрики.

Друг ключов играч в сектора - Stellantis, пък съобщи, чe cтapтиpa пpoдaжбaтa нa дeлa cи в бизнec зa cпoдeлeнo пoлзвaнe нa aвтoмoбили, който оперира в 14 града в САЩ и Европа. Решението е част от плана на компанията за оптимизиране на разходите и опростяване на портфолиото, след отчетената нетна загуба от 22,3 милиарда евро за миналата година.

Mercedes-Benz също съобщи за 26% спад в приходите и загуби от над 700 милиона евро в автомобилния си сегмент. Макар общата нетна печалба за тримесечието да се е увеличила с 13,5%, благодарение на продажбите на микробуси и финансовите ѝ услуги, равносметката на компанията резонира с общото състояние на европейския пазар на автомобили.

Като ключова причина за лошите финансови резултати от немския гигант посочват дейността си в Китай - най-големият пазар на автомобили в света. Освен горепосочената сума Mercedes-Benz съобщава за обезценяване от 704 милиона евро на китайските ѝ инвестиции.

През 2025 година доставките на коли на компанията са отбелязали най-ниските си стойности от десетилетие насам, а данните за второто тримесечие показват спад от още 30%, пише AFP. В резултат на това, намали прогнозните си продажби за настоящата година.

"Интензивната конкуренция, ниското търсене и смяната на моделите в цялото портфолио продължиха да влияят върху продажбите", се казва в изявление на компанията.

Докато китайските производители увеличават влиянието си както на родния, така и на чуждите пазари, европейските компании с дългогодишни традиции в сектора съкращават персонал, преструктурират производствата и преформатират стратегията си. На този етап митата, които ЕС обяви върху вноса на коли от азиатската страна, изглежда не постигат очакваните резултати. Основните причини за това са увеличаващия се интерес към електрически автомобили и все още значително по-ниските цени, дори след прибавянето на ставките.