Продажбите на автомобили на вътрешния пазар в Китай спадат с 22,1% през май, което е доказателство за слабост на пазара. Данните накараха Китайската асоциация на производителите на леки автомобили (PCA) рязко да понижи годишните си прогнози за продажбите, предава Bloomberg.

Индустриалната група сега очаква продажбите на леки автомобили за цялата година да спаднат с 11% в сравнение с предишната прогноза за свиване от едва 1%. Ударът върху индустрията е предимно заради спад в продажбите на конвенционални автомобили.

Ревизията на пазара отразява неочаквано силното влияние на високите цени на петрола върху потребителското търсене и по-широката индустриална верига на доставки.

Продажбите на леки автомобили се свиват до 1,5 млн. броя през миналия месец, като моделите с двигатели с вътрешно горене отбелязват 39-процентно понижение на годишна база. Продажбите на коли, използващи нов вид енергия (NEV), където влизат напълно електрически коли и плъгин хибриди, спадат със 7,5% в сравнение със същия период на миналата година.

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На този фон износът е нараснал със 75,1%, но увеличението не е достатъчно, за да противодейства на вътрешното свиване.

Китайската автомобилна индустрия очакваше възстановяване от април, но продажбите през първите пет месеца на годината се свиват с 19,5%, което подчертава предизвикателствата, пред които са изправени местните автомобилни производители. Някои от експертите в сектора твърдят, че са изненадани, докато други са на мнение, че случващото се е съвсем естествено, но и временно явление.