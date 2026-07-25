В германския град Куксхафен стара пристанищна зона получава ново предназначение. Освен жилища, търговски площи и обществени пространства, обновеният квартал ще има и необичайна енергийна система. Част от пристанищната инфраструктура ще се използва за отопление и охлаждане на сградите.

Преди около 100 години Alten Fischereihafen (Старото рибарско пристанище) в Куксхафен е един от важните центрове за риболовната индустрия на Северно море. Днес районът преминава през мащабна трансформация, чиято цел е да превърне старата индустриална зона в модерен градски квартал.

Сред най-интересните елементи от проекта е решение, което на пръв поглед изглежда необичайно - пристанищната стена да бъде използвана не само за защита на брега, но и като част от енергийната система на квартала. Идеята е съществуващата инфраструктура да изпълнява повече от една функция - да осигурява едновременно пространство за развитие на града и енергия за неговите сгради.

Източник: afh-cuxhaven.de

От рибарско пристанище към нов градски квартал

Трансформацията на Alten Fischereihafen е част от по-широка европейска тенденция, включваща ревръщането на стари индустриални и пристанищни зони в нови квартали. Много крайбрежни градове разполагат с големи територии близо до централните части, които постепенно губят първоначалното си предназначение. Вместо тези пространства да останат неизползвани, местните власти и инвеститорите търсят начини да ги върнат към икономическия живот.

В Куксхафен проектът включва нови жилищни и търговски площи, ресторанти, хотели и обществени пространства. Първите обекти вече започват да приемат наематели, а районът постепенно възстановява ролята си като активна част от града. Именно в рамките на това обновяване се реализира и енергийното решение.

Източник: afh-cuxhaven.de

Как пристанищната стена ще произвежда топлина

Вместо да бъде просто строително съоръжение, новата пристанищна стена ще бъде използвана като своеобразен топлообменник. В стоманената конструкция са интегрирани около 24 км тръби, през които циркулира топлоносител. Той извлича енергия от водата в пристанищния басейн, а след това термопомпи я преобразуват в използваема топлина за сградите. През зимата системата ще може да се използва за отопление, а през летните месеци - и за охлаждане.

Важен елемент е, че водата не се изпомпва и не се променя. Системата използва единствено температурния обмен между водата и инсталацията, което цели да ограничи въздействието върху околната среда.

Мащабът на енергийната част от проекта е значителен. Инсталацията трябва да осигурява около 2050 киловата отоплителна мощност и приблизително 5000 мегаватчаса топлинна енергия годишно. Това се очаква да бъде достатъчно за отопление и охлаждане на квартал с обща площ около 61 000 кв. м, включващ жилищни и търговски сгради.

Инвестицията в енергийната система възлиза на около €3,1 милиона, като провинция Долна Саксония подпомага проекта с около €1,4 милиона публично финансиране.

Източник: afh-cuxhaven.de

Използването на вода като източник на топлина не е нова идея. Подобни системи вече се развиват в редица европейски държави, особено в райони с достъп до морета, големи реки и езера. Причината е, че водата запазва относително стабилна температура в сравнение с въздуха. Това може да позволи по-предвидима работа на термопомпените системи, особено през студените месеци.

Интересното при проекта в Куксхафен е не толкова самата технология, а начинът, по който тя е интегрирана в съществуваща инфраструктура. Вместо да се изгражда отделно енергийно съоръжение, вече необходима част от градската среда получава допълнителна функция.

Въпреки любопитната идея, подобни проекти имат ясни ограничения.

Не всяко пристанище е подходящо за подобна система. Необходими са подходящ воден басейн, достатъчно голямо потребление на топлина и инфраструктура, към която енергията да бъде насочена. Освен това термопомпите продължават да използват електроенергия. Реалният ефект върху емисиите зависи от начина, по който този ток се произвежда.

Затова проектът в Куксхафен не трябва да се разглежда като универсален заместител на традиционните енергийни системи, правят уговорка експертите. По-скоро можем да го разгледаме като пример за това как градовете все по-активно търсят нови начини да използват ресурсите и инфраструктурата, с които така или иначе вече разполагат.