OMV Petrom и държавната Romgaz завършиха монтажа на офшорната производствена платформа Neptun Alpha за проекта Neptun Deep в Черно море, съобщават местните медии. Според двете компании това е един от най-важните етапи в разработването на най-големия проект за добив на природен газ в Румъния.

Следващата стъпка е свързването на всички компоненти на системата, а началото на добива е планирано за 2027 г.

Платформата е разположена във води с дълбочина около 120 метра, тежи над 16 500 тона и е с обща височина над 225 метра. Носещата конструкция и горната част са произведени от Saipem в Италия и Индонезия. Монтажът пък е извършен с помощта на Saipem 7000 - третия по големина полупотопяем кран в света.

Към момента са завършени 6 от общо 10-те развойни сондажа, както и изграждането на 160-километровия газопровод до брега. Предстои инсталирането на подводните тръбопроводи и останалата инфраструктура, които ще свържат отделните елементи на офшорната система, след което ще бъдат проведени тестове преди началото на добива.

Производствената инфраструктура на Neptun Deep включва 10 сондажа в находищата Domino и Pelican South, три подводни производствени системи, офшорна платформа, газопровод до Тузла и газоизмервателна станция.