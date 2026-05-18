Турция изпрати най-новия си кораб за дълбоководен сондаж в Черно море за първата му оперативна мисия. "Йълдъръм" (светкавица - тур.) отплава от пристанище Филиос и ще започне работа на сондажния кладенец "Тюркали-16".

Стартът на операциите е насрочен за 20 май.

Пети кораб в Черно море

С влизането на "Йълдъръм" в строй броят на турските дълбоководни сондажни кораби в Черно море нараства до пет - наред с вече действащите "Фатих", "Явуз", "Кануни" и "Абдюлхамид Хан".

Турция вече разполага с общо шест сондажни кораба, което я нарежда на четвърто място в света по размер на дълбоководен енергиен флот. Към него се числят още 11 спомагателни съда, един строителен кораб и една плаваща производствена платформа.

"Йълдъръм" е построен в Южна Корея през 2024 г. и е класифициран като сондажен кораб от "седмо поколение" за свръхдълбоки води. Корабът е с дължина 228 метра и ширина 42 метра, може да сондира на дълбочина до 12 000 метра и разполага с хеликоптерна площадка и места за настаняване на до 200 души персонал.

Корабът пристигна в Турция на 4 декември 2025 г. и беше кръстен от президента Реджеп Ердоган.

Тъй като сондажната кула с тегло 1 010 тона е демонтирана, за да позволи преминаването през Дарданелите и Босфора, тя е монтирана отново преди началото на мисията, като са проведени пълни тестове на системите.

Голямо находище

В Черно море се намира находището "Сакария" с оценени запаси от 710 милиарда кубически метра газ, открити постепенно между 2020 и 2022 г. При пълен капацитет то ще покрива около 30% от годишните нужди на Турция.

Миналата година добивът от него е задоволил около 6,6% от потреблението на страната от 53 млрд. куб. м. В средата на май Турция обяви и ново откритие от 75 млрд. куб. м в същия район.

Дневният добив от "Сакария" е около 10 млн. куб. м - достатъчно за 4 млн. домакинства. Производството се очаква да се удвои през 2026 г., когато влезе в експлоатация първата плаваща производствена платформа "Осман Гази".

Втора платформа с по-висок капацитет ще се присъедини към флота през 2028 г., като крайната цел е добивът да достигне 40 млн. куб. м дневно и да покрива нуждите на 17 млн. домакинства.

Вносът на енергоресурси в Турция достига над 90% Турция и южната ни съседка залага на развитието на вътрешни ресурси, за да намали тази зависимост.