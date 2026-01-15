Турция има намерение да започне изграждането на ново офшорно летище край Трабзон тази година, съобщава Daily Sabah. Проектът вече е включен в правителствената инвестиционна програма, а тръжните процедури са приключени, съобщи министърът на транспорта и инфраструктурата Абдулкадир Уралоглу, цитиран от медията.

Летището ще бъде изградено върху рекултивирана земя в Черно море и ще разполага с терминал за 10 милиона пътници годишно и писта с дължина 3 км.

"Финализирахме инвестиционната програма и тръжния процес. В момента сме на етап предаване на обекта, първа копка и започване на изкопни работи", коментира Уралоглу.

Съществуващото летище в Трабзон обслужва над 3 милиона пътници годишно, но няма възможност за разширяване. Новото съоръжение е проектирано да поеме широкофюзелажни самолети и да отговори на нарастващия туристически интерес в региона.

Турция разполага в момента с 58 летища, като броят им се очаква да нарасне до 60 с планираните Байбурт-Гюмюшхане и Йозгат. Въздушният трафик достигна рекордните 247 милиона души през 2025 година, а прогнозите за 2026-а са за над 260 милиона.

Транспортен хъб между Азия и Европа

Офшорното летище е част от амбициозна инфраструктурна стратегия на Турция, която включва и комбиниран жп и магистрален коридор "Път за развитие" с дължина над 3000 км. Проектът ще свързва пристанище Гранд Фау в Ирак с Турция и Европа. Целта му е да съкрати времето за транспорт между континентите и да се конкурира с маршрута през Суецкия канал.

Уралоглу уточни, че Турция вече е завършила по-голямата част от участъците в страната, а финансовите споразумения с Ирак, ОАЕ и Катар се очаква да бъдат финализирани тази година, за да започне строителството на иракския участък.

Железопътен коридор над Босфора

В рамките на стратегията се подготвя и търг за "Северен железопътен прелез в Истанбул" - 122-километрова двурелсова линия за товарни влакове над третия мост Явуз Султан Селим. Линията ще премахне ключов капацитетен проблем при преминаването на товарни влакове между Азия и Европа, който в момента се ограничава от подводния тунел Мармарай.

За проекта е осигурен финансов пакет от $6 милиарда с участието на Световната банка и международни кредитори. Уралоглу прогнозира, че след започване на строителството линията ще бъде завършена в рамките на 5 години.