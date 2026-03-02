Цените на алуминия се повишиха в понеделник, предават световните агенции. Военната атака на САЩ и Израел срещу режима в Иран засили опасенията относно потенциални прекъсвания на корабоплаването в ключовия Ормузки проток, критичен маршрут за световните стоки, пише Business Recorder.

Най-активният договор за алуминий на Шанхайската фючърсна борса се повиши с 1,14% до 23 975 юана (3 490,57 долара) за метричен тон тази нощ, след като по-рано сесията се покачи с 1,67% до 24 100 юана.

Междувременно, бенчмаркът за тримесечен меден сок на Лондонската метална борса се покачи с 1,80% до 3 196,50 долара за тон, след като по-рано се покачи с цели 2,80% до 3 228 долара.

Източник: iStock

Израел започна нова вълна от удари срещу Техеран в неделя, а Иран отговори с още ракетни обстрели, ден след като убийството на върховния лидер Али Хаменей хвърли Близкия изток и световната икономика в задълбочаваща се несигурност. Танкерите спряха транзита през Ормузкия проток, въпреки че той все още не е блокиран.

Регионът на Близкия изток представлява 6,85 милиона тона производство на рафиниран алуминий, което е около 9% от световното производство и 22% от производството извън Китай, според Натали Скот-Грей, старши анализатор на метали в StoneX.

Тъй като никой друг корабен маршрут няма подобен капацитет като Ормузкия проток, пълното затваряне вероятно ще блокира алуминия в региона и в крайна сметка ще доведе до намаляване или спиране на производството от местните топилни заводи, заяви Скот-Грей в бележка.

Това би затегнало допълнително доставките, като Китай е близо до тавана на капацитета си, а борсовите запаси са под сезонните норми. По-нататъшното покачване на цените на алуминия беше ограничено от по-силния щатски долар. По-силният долар отслабва цените на стоките, определяни от долара, като ги прави по-малко достъпни за инвеститорите, използващи други валути.

Междувременно, цената на медта варира. Най-активният договор за мед в Шанхай се повиши с 0,28% до 103 110 юана за тон, а лондонският бенчмарк за мед се понижи с 0,12% до 13 327 долара за тон. Цените на медта се повишиха до четириседмичен връх миналата седмица, но остават под натиск от нарастващите световни запаси, тъй като запасите, съхранявани в складове при SHFE, достигнаха 10-годишен връх.

Сред другите базови метали на SHFE, цинкът се понижи с 0,06%, никелът падна с 0,37%, оловото се повиши с 0,27%, а калайът добави 2,32%.