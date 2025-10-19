Близкият Изток традиционно не се е нареждал сред топ дестинациите за китайските пътешественици, но това се променя бързо.

По време на празничната "златна седмица" тази година - от 1 до 8 октомври, китайските резервации за Доха са скочили с 441% спрямо миналата година, докато резервациите за Абу Даби са нараснали с 229%, според данни на Trip.com, цитирани от CNBC.

Онлайн туристическата агенция отчита информация за периода от 27 септември до 8 октомври, тъй като много служители са взели допълнителен отпуск, за да удължат почивката.

Междувременно Дубай регистрира 27% увеличение, което го нарежда сред топ 10 дестинации извън Азия, според аналитичната компания ForwardKeys, която отчете международни заминавания от Китай между 27 септември и 12 октомври.

Емирството, което е част от Обединените арабски емирства, беше също сред топ изборите за заможни китайски пътешественици, пътуващи на премиум икономична класа, бизнес и първа класа, като търсенето нарасна със 133% на годишна база.

Това увеличение отразява по-широка тенденция на повече китайски туристи, насочващи се към Близкия Изток. Полетите от Китай към региона нараснаха с 25% досега тази година спрямо същия период през 2024 г., коментира пред телевизията Едмънд Онг, генерален мениджър на Trip.com Сингапур.

Растежът е още по-впечатляващ в сравнение със същия период през 2019 г., добавя Онг, като настоящите нива са над 180% по-високи отколкото преди пандемията.

Петте най-бързо растящи чужди дестинации за хотелски резервации по време на златната седмица бяха Саудитска Арабия, Египет, Нова Зеландия, Казахстан и ОАЕ, според данни от Tongcheng Travel, втората по големина онлайн платформа за резервация на пътувания в Китай.

В рамките на Близкия Изток най-популярни са ОАЕ, Саудитска Арабия, Египет, Катар и Оман.

Въпреки това обичайните заподозрени - близки, достъпни и безвизови азиатски страни, продължават да доминират изходящите пътувания за китайските туристи, водени от Япония, Тайланд, Малайзия, Южна Корея и Сингапур.

Достъпност и уникалност стимулират търсенето

Нарастващата популярност на Близкия Изток през последните години се дължи на облекчени визови политики и повече директни полетни маршрути, коментира Онг.

"Преди COVID, особено ОАЕ - Дубай и Абу Даби, бяха много популярни, защото имаха много лесно обработване на визи. А визите и достъпността на виза или липсата на виза е наистина голям стимул за китайските граждани", посочва Александър Глос, изпълнителен директор на China i2i Group, базирана в Шанхай маркетингова и бизнес развойна компания.

В непосредствените години след пандемия ОАЕ и някои страни в Близкия Изток "се представиха много добре. Отново, това беше, защото беше отворено, беше място за посещение, беше лесно за посещение, беше достъпно и предлагаше много различни туристически възможности", добавя Глос.

Близкият Изток също беше "много прогресивен" в добавянето на директни полети към китайски градове, отбелязва Пеги Ли, изпълнителен директор на китайската маркетингова консултантска компания SPS Affinity. Така например Emirates през юли откри нов полетен маршрут до Ханджоу, където се намира централата на Alibaba и е близо до Хонконг - само седмици след започване на полети до Шънджън.

Китайските пътешественици също са привлечени от атракции, фокусирани върху преживяванията, и културното разнообразие. Въпреки че "търсенето на частни чартъри, луксозни сафарита в пустинята все още е относително силно", според Ли търсенето на "истински, смислени преживявания става много по-явно", като тя дава пример с различните образователни пътувания.

Новостта на Близкия Изток за китайските пътешественици го е превърнала в символ на статус, каза Глос от i2i.

"Това показва определено количество статус. Аз съм авантюрист. Имам финансова възможност да пътувам. Отивам на място, където вие никога не сте били. И мога да го споделя с моите 965 най-близки приятели във WeChat.", картинно обяснява той.

Разнообразната кухня на региона са друга атракция - китайците трудно могат при други обстоятелства да вкусят автентична иранска, афганистанска, сирийска, ливанска кухня.

Дубай губи блясъка си?

Нарастващото търсене на изходящи пътувания към Близкия Изток може да е благословия за региона, но предизвикателството за страните от Персийския залив ще бъде да се диференцират, когато предлагат подобни атракции.

Искате да отидете на сафари в пустинята с дюните, всички имат пустиня. Искате да отидете на закуска с горещ въздушен балон в пустинята... разходката с камила и залезът с кон в пустинята, всички го имат.", обяснява Ли.

Дубай, в частност, "има много проблеми" с привличането на китайски туристи, които са заинтересовани от нещо по-местно, допълва Глос. Туристите "не виждат нищо местно или уникално в Дубай. Това са McDonald's, KFC и Tim Hortons... не изглежда много арабско".

Според неговите изследвания и разговори с хотелиери и компании за управление на дестинации, той оценява, че китайските пътувания до Дубай са намалели с около 50% тази година.

За сравнение, Абу Даби изглежда "по-емиратски" и "много по-местен" и културните и исторически атракции създават "различен вид комбинация от преживявания."

Така експертите очаква надпревара в Близкия Изток за това кой ще завладее по-голям дял от китайския международен туристически пазар.